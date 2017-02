«Der Spiegel» iznāk ar Trampu kā teroristu uz vāka

Karikatūru, kurā Tramps bez sejas tur vienā rokā asiņainu nazi, bet otrā – nogrieztu Ņujorkas Brīvības statujas galvu, ir uzzīmējis Amerikas kubiešu mākslinieks Edels Rodrigess.

Šokējošais Trampa tēls jau ir izplatījies internetā.

«Tā ir galvas nogriešana demokrātijai, galvas nogriešana svētam simbolam,» sacīja Rodrigess, laikrakstam «Washington Post» izskaidrojot šo tēlu kā reakciju uz Trampa administrācijas aizliegumu iebraukt ASV cilvēkiem no septiņām musulmaņu valstīm.

Zīmējumam ir paraksts «America first» («Amerika vispirms»).

Vācijas laikraksts «Bild» apšaubīja, ka šāds Trampa tēls ir piemērots. «Vai jums ir ļauts salīdzināt Trampu ar ISIS (»Islāma valsts«) slepkavu Džihāda Džonu?» jautāja «Bild» savā rakstā internetā.

Šī karikatūra jau ir nonākusi pirmajās lapās tādos ASV laikrakstos kā «The Washington Times» un interneta ziņu portālā «Buzzfeed». Baltā nama preses dienesta darbinieki vēl nav to komentējuši.

Magazine covers from around the globe illustrate how the majority of us feel: Trump is destroying America. pic.twitter.com/a92PCEK1fJ— Nick Bilton (@nickbilton) February 3, 2017