Liela diena Lielbritānijā: šodien atzīmē karalienes Elizabetes II valdīšanas 65. gadadienu

Elizabete II pirmdien atzīmē 65.gadadienu kopš kāpšanas tronī, bet Bekingemas pils preses pārstāvji informēja, ka Lielbritānijas karaliene, kas ir pasaulē visilgāk valdījušais monarhs, šo jubileju plaši nesvinēs.

Gaidāms, ka oficiāla karalienes valdīšanas Safīra jeb 65 gadu jubileja tiks atzīmēta ar ceremoniāliem lielgabala šāviņiem Londonas centrā, Londonas Tauerā un citviet Lielbritānijā, kā arī parādi Londonā, kurā Pirmā pasaules kara laika artilērijas ieročus vilks zirgi.

Pati 90 gadu vecā karaliene pašlaik uzturas 175 kilometrus uz ziemeļiem no Londonas esošajā Sendringemas īpašumā Norfolkā, kur viņas tēvs karalis Džordžs VI 1952.gada 6.februārī nomira ar plaušu vēzi. Viņš tronī bija 15 gadu, bet Elizabete tēva nāves brīdī bija 25 gadus veca.

Svētdien karaliene ar smaidu sagaidīja cilvēkus, kas pie baznīcas viņai pasniedza ziedus.

Gatavojoties jubilejai, karaļnams izplatīja 2014.gadā Deivida Beilija uzņemtu karalienes fotogrāfiju, kurā viņa rotājusies ar safīra dārglietām, kuras viņai kā kāzu dāvanu 1947.gadā pasniedza tēvs.

Pirmā, kas atzīmē Safīra jubileju

Queen becomes first British monarch to reach #SapphireJubilee after 65-year reign 👑https://t.co/UFq5cQ2Cqj pic.twitter.com/ABreIXXNTj— BBC News (UK) (@BBCNews) February 6, 2017

Karaliskā naudas kaltuve Safīra jubileju atzīmē ar īpaši veidotām piemiņas monētām, tostarp 1000 sterliņu mārciņu nomināla zelta monētu, kuras svars ir viens kilograms, bet cena - 50 tūkstoši mārciņu (58 tūkstoši eiro). Piecu mārciņu nomināla monētu rotā Elizabetes II 21. dzimšanas dienā 1947.gadā teiktais, ka «viss mans mūžs - lai tas būtu ilgs vai īss - būs veltīts kalpošanai jums».

Savukārt Apvienotās karalistes pasta kompānija «Royal Mail» izdevusi piecu mārciņu nomināla pastmarku safīra zilā krāsā.

Dievs, sargi karalieni

Tomorrow is the Queen’s Sapphire Jubilee.65 years on the Throne.She has been an incredible Monarch #GodSaveTheQueen #LongMaySheReign pic.twitter.com/qbF3grroJX— David Jones (@DavidJo52951945) February 5, 2017

Elizabete II 2015.gada septembrī apsteidza karalieni Viktoriju, kļūstot par Lielbritānijā visilgāk pie varas bijušo monarhu.

Pērn oktobrī pēc Taizemes karaļa Pumipola Aduljadeja nāves viņa kļuva par visilgāk valdījušo monarhu pasaulē, kurš vēl atrodas tronī.

Elizabetes II valdīšanas iepriekšējās jubilejas tika atzīmētas 1977.gadā, kad Sudraba jubileju pēc 25 tronī pavadītiem gadiem Lielbritānija atzīmēja ar plašām svinībām ielās un karaliene devās pasaules turnejā, 2002.gadā Zelta jeb 50 gadu jubileja tika atzīmēta ar popmūzikas koncertu Bekingemas pilī, Dimanta jeb 60 gadu jubileja 2012.gadā tika svinēta ar krāšņu parādi Temzas upē Londonā.

Vēsturiski foto

BREAKING NEWS: Queen Elizabeth II becomes first British Monarch to reach a Sapphire Jubilee.

She's now reigned for 65 years.

Congrats Ma'am! pic.twitter.com/pri4pptaLr— Piers Morgan (@piersmorgan) February 6, 2017

Kā Nāciju Sadraudzības galva Elizabete II ir arī Antigvas un Barbudas, Austrālijas, Bahamu salu, Barbadosas, Belizas, Grenādas, Jamaikas, Jaunzēlandes, Kanādas, Papua-Jaungvinejas, Sentkitsas un Nevisas, Sentlūsijas, Sentvinsentas un Grenadīnu, Tuvalu un Zālamana salu karaliene.

Tomēr pakāpeniski viņa karaliskos pienākumus nodod gados jaunāku ģimenes pārstāvju rokās.

Karaliene jaunībā

Queen Elizabeth II riding sidesaddle pic.twitter.com/E4UKnLw5KA— History in Moments (@historyinmoment) February 6, 2017

34 gadus vecais princis Viljams, kurš ir otrais rindā uz troni aiz sava tēva un Elizabetes dēla prinča Čārlza, šogad izbeigs darba attiecības ar glābšanas dienestu, kur viņš ir neatliekamās medicīniskās palīdzības helikoptera pilots, lai uzņemtos veikt vairāk pienākumu savas vecmāmiņas vārdā.