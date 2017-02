«Islāma valsts» Alepo provinces pēdējais bastions «pilnībā aplenkts»

Džihādistu grupējums «Islāma valsts» Bābas pilsētā, kas ir tā pēdējais bastions Sīrijas Alepo provincē, pēc valdības karaspēka pēdējiem panākumiem šajā apvidū nonācis pilnīgā aplenkumā, pirmdien pavēstīja monitoringa organizācija.

«Bābas pilsētu tagad pilnībā aplencis režīma karaspēks no dienvidiem, bet Turcijas karaspēks un nemiernieki no austrumiem, ziemeļiem un rietumiem,» paziņoja Lielbritānijā bāzēta sīriešu aktīvistu organizācija «Syrian Observatory for Human Rights».

Tas noticis pēc tam, kad «režīma bruņotie spēki un to sabiedrotie kaujinieki ieņēmuši vienīgo un pēdējo galveno ceļu, ko džihādisti izmantoja starp Bābu un Raku».

Bābas pilsētu, kas atrodas 25 kilometrus uz dienvidiem no robežas ar Turciju, teju visas karojošās puses uzskata par svarīgu balvu.

Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011.gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem.

Atbilstoši jaunākajām sīriešu aktīvistu aplēsēm karā dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 310 000 cilvēku.

Decembra beigās ar Turcijas un Krievijas atbalstu Sīrijas valdības un nemiernieku starpā tika panākta vienošanās par ugunspārtraukšanu, kas gan neattiecas uz ANO teroristu organizāciju sarakstā iekļautajiem grupējumiem.

