Tramps: ASV un sabiedrotie sakaus radikālo islāma terorismu

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņojis, ka Savienotās Valstis un to sabiedrotie sakaus «nāves un iznīcības spēkus» un neļaus radikālajiem islāmistiem nostiprināties ASV teritorijā.

Tramps ar šādu solījumu nāca klajā, uzrunājot aptuveni 300 militārpersonas Makdilas gaisa spēku bāzē Floridā.

Tomēr viņš neatklāja, vai plāno pārtraukt eksprezidenta Baraka Obamas sākto militāro misiju pret teroristu grupējumu «Islāma valsts» Irākā un Sīrijā.

«Mēs uzvarēsim radikālo islāma terorismu. Un mēs neļausim tam iesakņoties mūsu valstī,» pavēstīja Tramps.

«Brīvība, drošība un taisnīgums gūs uzvaru,» uzsvēra Baltā nama saimnieks.

Viņš apsūdzēja «Islāma valsti» genocīda kampaņas vadīšanā, pastrādājot zvērības visā pasaulē.

«Radikālie islāmistu teroristi ir apņēmības pilni uzbrukt mūsu valstij, kā to izdarīja 11.septembrī, kā to izdarīja no Bostonas līdz Orlando un Sanbernardīno un visā Eiropā,» sacīja Tramps, piebilsto, ka «ļoti, ļoti negodīgā prese nevēlas ziņot» par konkrētiem uzbrukumiem.

Konkrētus pierādījumus šīm apsūdzībām medijiem prezidents nesniedza, vienīgi norādīja, ka presei ir savi iemesli.

