Aizturēts Igaunijas pilsonis, kurš pērn, iespējams, draudēja uzspridzināt lidmašīnu

Igaunijas Drošības policijas (KaPo) darbinieki aizturējuši Igaunijas pilsoni, kurš tiek turēts aizdomās, ka pagājušajā vasarā draudējis uzspridzināt lidmašīnu, kas veic reisu starp Igauniju un Vāciju.

Harju apriņķa tiesa pēc Ģenerālprokuratūras pieprasījuma noteikusi aizturētajam drošības līdzekli divu mēnešu apcietinājumu.

Pērn naktī uz 25.jūliju Tallinas lidostai un Drošības policijai piezvanīja vīrietis, kurš apgalvoja, ka esot no grupējuma «Islāma valsts», un paziņoja, ka viņam esot nodoms nedēļas laikā uzspridzināt kādu no lidmašīnām, kas veic reisu no Igaunijas uz Vāciju.

Zvanītājs runāja angliski un zvanīja no mobilā tālruņa, kam bija Igaunijas numurs. Telefonsarunas brīdī viņš atradās Igaunijas teritorijā.

Pirmstiesas izmeklēšanu par lidojumu drošības apdraudēšanu veic KaPo un vada Ģenerālprokuratūra.

Kā pastāstījusi valsts prokurore Inna Omblere, aizturētais nopratināšanas laikā atzinies, ka izteicis šādus draudus, un sniedzis savu skaidrojumu par lietas faktiskajiem apstākļiem. Viņa norādījusi, ka šobrīd KaPo pārbauda liecības, tādēļ sīkāka informācija netiks sniegta.