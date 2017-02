EK mudina ES dalībvalstis aktīvāk pildīt bēgļu pārvietošanas mērķus

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ir aktivizējušas centienus pārvietot Eiropā nonākušos bēgļus, nodrošinot likumīgu un organizētu iekļūšanu Eiropā 13 968 personām, tomēr dalībvalstīm vajadzētu ieguldīt papildu pūles, lai sasniegtu Eiropas Komisijas (EK) izvirzītos mērķus, proti, katru mēnesi pārvietotu uz citām valstīm 1000 personas no Itālijas un 2000 - no Grieķijas.

Kā liecina EK pieņemtais devītais progresa ziņojums par bēgļu pārvietošanas programmas īstenošanu, kurā izvērtēta situācija pēc 2016.gada 8.decembra, bēgļu pārvietošanā «tiek uzturēta kopējā pozitīvā tendence».

Pārskata periodā Eiropā pārvietotas 3813 personas, un decembrī sasniegts rekordliels pārcelto personu skaits mēnesī - 1926. Kopējais pārcelto personu skaits sasniedzis 11 966 cilvēkus. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu pielikt papildu pūles, lai sasniegtu EK izvirzītos mērķus, mudina EK.

EK migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādījis, ka pēdējos mēnešos ir gūti panākumi gan attiecībā uz pārcelšanu, gan pārmitināšanu, taču ir nepieciešams veltīt vairāk pūļu un rīkoties ātrāk, lai risinātu gan ES priekšposteņa dalībvalstīs, gan kaimiņvalstīs esošās problēmas. «Visas tās personas, kuras var pretendēt uz pārcelšanu Itālijā un Grieķijā, ir iespējams pārcelt, taču ir nepieciešama politiskā griba, apņēmība un neatlaidība,» izteicies komisārs.

Pārskata periodā pārceltas 3813 personas. Decembrī pārcelts rekordliels personu skaits gan no Itālijas, gan no Grieķijas, proti, tika pārceltas 1926 personas - 764 no Itālijas un 1162 no Grieķijas, savukārt janvārī pārceltas 1682 personas - 551 no Itālijas un 1131 no Grieķijas.

EK pagājušā gada decembrī atsevišķi aicināja katru dalībvalsti pastiprināt tās centienus, lai sasniegtu nospraustos mērķus, proti, pārcelt 1000 personas mēnesī no Itālijas un 2000 no Grieķijas. Dalībvalstis un asociētās valstis, kas jau aktīvi piedalās pārcelšanas shēmā, esot «pozitīvi reaģējušas» uz EK aicinājumu un informējušas par savām plānotajām ikmēneša saistībām. Piemēram, Somija sekmīgi pilda savas saistības attiecībā uz pārcelšanu no Grieķijas - līdz šim pārceltas 560 no plānotajām 1299 personām, savukārt no Itālijas pārceltas 359 no plānotajām 779 personām. Ievērojami labāks sniegums joprojām tiek gaidīts no citām dalībvalstīm, jo īpaši tām, kuras pārcelšanu vēl nav sākušas.

ES dalībvalstu vai valdību vadītāju atkārtoti aicinājumi paātrināt un nostiprināt pārcelšanu no Grieķijas un Itālijas ir jāapvieno ar kompetento valstu dienestu apņēmīgu rīcību, uzskata EK. Tās ieskatā dalībvalstīm būtu jāturpina iesāktais un jānodrošina, ka tās pilda savas saistības regulāri, katru mēnesi un saskaņā ar tām iedalīto personu skaitu, tādējādi īstenojot savas juridiskās saistības un piemērojot praksē solidaritāti. EK sola turpināt cieši uzraudzīt situāciju, un tās nākamais ziņojums ir gaidāms 2017.gada martā.

Kā norādīts pārskatā, dalībvalstis ir turpinājušas nodrošināt drošus un legālus ceļus nokļūšanai Eiropā personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Līdz šim saskaņā ar 2015.gada jūlija ES pārmitināšanas shēmu no 22 504 apstiprinātajām personām pārmitinātas 13 968. Kopš iepriekšējā ziņojuma ir pārmitinātas 913 personas, galvenokārt no Turcijas, Jordānijas un Libānas.

Personas tika pārmitinātas uz 21 uzņēmējvalsti - Lielbritāniju, Austriju, Beļģiju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Igauniju, Īriju, Islandi, Itāliju, Latviju, Lietuvu, Lihtenšteinu, Nīderlandi, Norvēģiju, Portugāli, Somiju, Spāniju, Šveici, Vāciju un Zviedriju. Zviedrija, Lielbritānija, Somija un Nīderlande, kā arī asociētās valstis Šveice, Lihtenšteina un Islande jau ir pilnībā izpildījušas savas saistības.

No Turcijas saskaņā ar ES un Turcijas paziņojumu pārmitināto personu skaits, tostarp vidējais rādītājs, turpināja pieaugt un dalībvalstis sekmīgi gatavojas veikt turpmāku pārmitināšanu. Kopš pagājušā gada 4.aprīļa no Turcijas uz ES ir pārmitināti 3098 Sīrijas valstspiederīgie, tai skaitā 487 personas laikposmā pēc pēdējā ziņojuma. Turcijas iestādes īsteno savu solījumu pastiprināt centienus nodrošināt garākus pārmitināšanas kandidātu sarakstus. Dalībvalstīm būtu jāturpina pildīt savas pārmitināšanas saistības, tostarp ES un Turcijas paziņojuma īstenošanas ietvaros, norādījusi EK.

Jau vēstīts, ka 2015.gada septembrī ar diviem Padomes lēmumiem tika izveidota pagaidu ārkārtas pārcelšanas shēma, kurā dalībvalstis apņēmās pārcelt personas, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, no Itālijas un Grieķijas. Minētie lēmumi paredz saistības pārcelt 98 255 personas. Pēc tam Padome 2016.gada 29.septembrī pieņēma grozījumu otrajam Padomes lēmumam par pārcelšanu, lai no vēl neiedalīto vietu skaita darītu pieejamas 54 000 vietas likumīgai Sīrijas valstspiederīgo uzņemšanai no Turcijas ES.

Tāpat EK 2015.gada 8.jūnijā pieņēma priekšlikumu par Eiropas pārmitināšanas shēmu, kam sekoja 2015.gada 20.jūlija vienošanās starp dalībvalstīm pārmitināt 22 504 personas, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Savukārt 2016.gada 7.marta Eiropadome aicināja paātrināt pārcelšanas īstenošanu, lai atvieglotu humanitāro situāciju Grieķijā.

Pagājušā gada 18.marta ES un Turcijas paziņojumā noteikts, ka par katru Sīrijas valstspiederīgo, ko atgriež Turcijā no Grieķijas salām, cits Sīrijas valstspiederīgais tiks pārmitināts no Turcijas uz ES. Šo principu piemēro no 2016.gada 4.aprīļa. Prioritāte tiek piešķirta migrantiem, kuri iepriekš nav ieceļojuši vai mēģinājuši ieceļot ES nelikumīgi.

2016.gada 13.jūlijā EK ierosināja pastāvīgu ES Pārmitināšanas regulējumu, ar ko izveido vienotu standarta procedūru kopumu pārmitināšanas kandidātu atlasei un vienotu aizsardzības statusu personām, kas pārmitinātas uz ES, lai turpmāk pilnveidotu un mērķtiecīgāk vērstu Eiropas pārmitināšanas centienus. Pret šo priekšlikumu iebildumi bija daudzām ES valstīm.

