Igaunijas izlūki: Krievija mēģina pasliktināt attiecības starp kopienām Baltijā

Kremlis mēģina pasliktināt Baltijas valstīs dzīvojošo kopienu, kas atrodas Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļu informācijas telpā, attiecības ar pamatiedzīvotājiem, teikts Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta - Informācijas departamenta - gadagrāmatā.

«Krievija konsekventi izplata vēstījumu, ka Igaunija, Latvija un Lietuva neievēro savu krievvalodīgo iedzīvotāju tiesības un sagroza vēsturi,» sacīts izlūkošanas dienesta gadagrāmatas ievadā par Krievijas ietekmi Baltijas valstīs. «Rietumvalstu un starptautisko organizāciju skatījumā Baltijas valstīm mēģina radīt nedemokrātisku un problemātisku partneru tēlu, lai vājinātu to sakarus ar sabiedrotajiem un mazinātu to nozīmi politikas attiecībā uz Krieviju veidošanā,» lasāms gadagrāmatā.

Departamenta rīcībā esošā informācija liecina, ka Kremlis mēģina pasliktināt Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļu informācijas telpā esošo iedzīvotāju kopienu attiecības ar Baltijas valstu pamatiedzīvotājiem, apgrūtinot viņu integrāciju vietējā sabiedrībā un raisot neuzticību valstij, kurā viņi dzīvo.

Izlūkošanas dienests norāda, ka kopā ar tradicionālām Krievijas propagandas tēmām ir parādījusies vēl viena tēma - NATO bruņoto spēku klātbūtne. «Retorika šajā jautājumā ir pretrunīga - no vienas puses, Krievijas plašsaziņas līdzekļos skan apgalvojumi, ka NATO provocē Krieviju vai pat gatavo Baltijas valstis kā placdarmu uzbrukumam Krievijai, bet, no otras puses, Baltijas valstis mēģina iztēlot kā cietējas no vēsturiskiem kompleksiem, kas piemīt nesvarīgām mazām valstīm, kas rada kara paniku, traucējot lielajām valstīm panākt kompromisus,» norādīts Igaunijas ārējās izlūkošanas dienesta gadagrāmatā.

Kā propagandas piemērus dienests min pērn Sanktpēterburgā reģistrēto Krievijas Baltijas pētniecības asociāciju, kura mēģina izlikties par nopietnu sociālo un humanitāro jomu zinātnieku apvienību. Departamenta vērtējumā, tās darbības vienīgais mērķis ir atbalstīt Krievijas valsts īstenoto propagandu pret Baltijas valstīm.

«Pret Igauniju vērstajā propagandā Krievija līdzās tradicionāliem vēsturiskiem datumiem 2017.gadā, visticamāk, mēģinās izmantot arī NATO valstu karavīru ierašanos, Igaunijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, plašās Krievijas bruņoto spēku mācības «Zapad-2017» un pašvaldību vēlēšanas Igaunijā,» prognozēts ziņojumā.

Igaunijas Informācijas departaments norāda, ka visus šos pasākumus var pavadīt dezinformācijas kampaņas.

