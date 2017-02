ASV Senāts apstiprina Džefu Sešonu ģenerālprokurora amatā

ASV Kongresa augšpalāta Senāts trešdien apstiprināja senatoru Džefu Sešonu ASV ģenerālprokurora amatā, neraugoties uz demokrātu pretestību, kuri bažījas par viņa nostāju pilsoņtiesību un imigrācijas jautājumos.

Senāta balsojums ar 52 balsīm par un 47 pret bija tuvs senatoru balsu sadalījumam starp republikāņiem un demokrātiem. Pēc rezultāta paziņošanas Sešona republikāņu kolēģi Senātā aplaudēja, bet tikai saujiņa demokrātu pievienojās aplausiem.

Sešons bija viens no pirmajiem Donalda Trampa atbalstītājiem kandidēšanā uz prezidenta amatu un ir viens no konservatīvākajiem Senāta locekļiem. Balsojums notika pēc vairākas nedēļas ilgām debatēm, kurās demokrāti mēģināja novilcināt vairāku Trampa izvirzīto kandidātu apstiprināšanu Senāta komitejās, līdz ar to aizkavējot apstiprināšanu visa Senāta sastāvā.

Demokrāti pārmet Sešonam pārmērīgu atkarību no Trampa un pārāk lielu skarbumu pret imigrantiem, kā arī apgalvo, ka viņš nedarīs pietiekami daudz, lai aizsargātu minoritāšu balsstiesības, gejus un sieviešu likumīgās tiesības uz abortiem. Demokrāti bažījas, ka ASV esošie nelegālie imigranti nepanāks taisnīgu attieksmi no jaunā ģenerālprokurora puses.

Republikāņi uzskata, ka Sešons ar ilgo karjeru valsts dienestā un diviem gadu desmitiem Senātā ir pierādījis, ka viņš ir godīgs un taisnīgs.

Sešonu atbalstīja visi Senāta republikāņi, bet tikai viens demokrāts – Džo Mančins no Rietumvirdžīnijas.

