EP gatavojas kriminalizēt gatavošanos terorisma uzbrukumiem

Lai cīnītos ar pieaugošajiem draudiem, ko rada ārvalstu kaujinieki, kuri terorisma nolūkos pārvietojas starp dažādām konfliktu zonām, kā arī tā dēvētie «vientuļie vilki», kuri plāno «solo uzbrukumus», Eiropas Parlaments (EP) nākamnedēļ, 16.februārī, balsos par jaunajiem Eiropas Savienības (ES) pretterorisma noteikumiem, kas ļaus kriminalizēt ne tikai pašus uzbrukumus, bet arī gatavošanos tiem.

Kā informēja EP preses sekretāre Latvijā Signe Znotiņa-Znota, jaunie noteikumi, par kuriem ko EP un ES Padomes sarunvedēji neoficiālu vienošanos panāca pagājušā gada novembrī, ļaus kriminalizēt ne tikai pašu uzbrukumu, bet arī gatavošanos tam, piemēram, izceļošanu no ES ar mērķi pievienoties teroristu grupējumiem un atgriešanos ES, vervēšanu terorisma nolūkiem, apmācību saņemšanu un sniegšanu vai terorisma darbību finansēšanu, tiešu vai pastarpinātu publisku kūdīšanu teroraktiem vai to cildināšanu, vai par līdzekļu nodrošināšanu to īstenošanai.

Likums iekļauj arī noteikumus par terorisma upuru aizsardzību, lai nodrošinātu, ka upuri un viņu ģimenes uzbrukuma gadījumā nekavējoties saņemtu palīdzību.

EP sarunvedējs arī nodrošināja, ka pirmo reizi ES dalībvalstīm būs obligāts pienākums apmainīties ar informāciju par kriminālprocesiem, ja tā var palīdzēt novērst turpmākus uzbrukumus vai noderēt citiem izmeklēšanas vai tiesvedības procesiem.