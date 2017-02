Baltkrievija izraida ukraiņu rakstnieku Žadanu

Ukrainian writer Serhiy Zhadan speaks after receiving the Prize for Literature in Central Europe Angelus 2015 for his novel 'Mesopotamia' at The Music Theatre Capitol in Wroclaw, Poland, late 17 October 2015. The city of Wroclaw every year awards the 'Angelus' prize writers from Central Europe. EPA/Maciej Kulczy?ski POLAND OUT. Foto: Maciej Kulczy?ski / PAP

Pazīstamais ukraiņu rakstnieks Serhijs Žadans sestdien paziņojis, ka Baltkrievijas varasiestādes viņu aizturējušas un devušas rīkojumu atstāt valsti. Sociālajos tīklos Žadans pavēstījis, ka agrā rītā ap plkst.2 pie viņa Minskas viesnīcas numurā ieradusies milicija. «Nekas netika paskaidrots (..). Nakts man bija jāpavada kamerā,» raksta Žadans. Vēlāk Valts drošības komitejas (VDK) pārstāvji rakstnieku informējuši, ka viņam nav ļauts uzturēties Baltkrievijā, jo 2015.gadā Krievija Žadanu iekļāvusi «melnajā sarakstā», pamatojoties uz «teroristisku darbību».