Krievijas hakeris lūdzis Ilvesam palīdzēt viņam iegūt patvērumu Igaunijā

Krievijas hakeru grupas «Šaltai-Boltai» pārstāvis Aleksandrs Glazastikovs, kurš pašlaik uzturas Igaunijā, lūdzis bijušajam Igaunijas prezidentam Tomasam Hendrikam Ilvesam palīdzēt viņam iegūt politisko patvērumu šajā valstī.

Igaunijas sabiedriskā televīzija ETV vēstīja, ka Krievijas pilsonis Glazastikovs pagaidām nav saņēmis atbildi no Ilvesa, kura otrais amata termiņš Igaunijas prezidenta amatā beidzās pērn oktobrī.

Glazastikovs ETV arī paziņoja, ka Krievija varētu mēģināt «Šaltai-Boltai» uzvelt atbildību par pagājušā gada vēlēšanu kampaņas laikā notikušajiem kiberuzbrukumiem ASV Demokrātiskās partijas serveriem.

«Runājot apsūdzībām uzbrukumos Demokrātiskajai partijai un ASV vēlēšanām, mēs ar tiem nekādi neesam saistīti, tādēļ par to nav nekādu pierādījumu. Tas nozīmē, ka esmu gatavs saziņai ar kaut kādiem ASV pārstāvjiem un paskaidrot - puiši, mēs vispār ar to nenodarbojāmies. Mēs vienkārši esam ierauti tajā skandālā. Gluži otrādi, mūsu mērķis bija Kremlis un ar to saistītie uzņēmēji,» klāstīja Glazastikovs.

«Šaltai-Boltai» hakeri ir zaguši un publicējuši Krievijas augstāko amatpersonu, uzņēmumu un mediju pārstāvju elektroniskās sarakstes. Saistībā ar šo lietu aizturētas vairākas augsta ranga Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) amatpersonas.

Pērn novembrī Maskavā tika aizturēts «Šaltai-Boltai» līderis Vladimirs Aņikejevs un divi «Šaltai-Boltai» dalībnieki Konstantīns Tepļakovs un Aleksandrs Fiļinovs. Viņi visi tiek turēti aizdomās par nelikumīgu piekļuvi informācijai datoros, kas pastrādāta sazvērnieciskā personu grupā vai organizētā grupējumā.