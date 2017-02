Kalifornijā trauksme: augstākajā dambī valstī konstatē bojājumus; evakuē tūkstošiem cilvēku

230 metrus augstais Orovilas dambis Kalifornijas štata ziemeļos ir augstākais dambis valstī. Pēc spēcīgām lietusgāzēm nedēļas nogalē vājinājušās dambja noteces kanāla konstrukcijas.

Varasiestādes no savām mājām likušas evakuēties vairāk nekā 180 000 cilvēku.

Amatpersonas atzinušas, ka dambja ārkārtas noteces konstrukcijas jeb pārgāznes «ir tuvu sabrukšanai».

Dambja bojājumu vietas

Incredibly helpful graphic for those of us trying to understand what's happening. #OrovilleDam https://t.co/IppjFhvh1l pic.twitter.com/b90TClucgS— Tim Grieve (@timgrieve) February 13, 2017