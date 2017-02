«Islāma valsts» džihādisti mēģinājuši no Irākas izlauzties uz Sīriju

Sīrijas valdības kaujinieki "Ilsāma valsts" ofensīvas laikā. Foto: REUTERS/Scanpix

Irākiešu bruņotie spēki novērsuši aptuveni 200 «Islāma valsts» džihādistu mēģinājumu bēgt Sīrijas virzienā no Tell Afaras, kas atrodas uz rietumiem no Mosulas, pirmdien pavēstīja šiītu zemessardzes «Hashed al Shaabi» («Tautas mobilizācija») pārstāvis sakariem ar presi Ahmeds al Asadi. Džihādisti no Tell Afaras mēģinājuši izlauzties ar tankiem.