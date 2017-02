Izdevies daļēji nostiprināt Oroviles dambi ASV; evakuācijas pavēle joprojām spēkā

Tomēr situācija dambja apkārtnē joprojām tiek vērtēta kā bīstama, un atbildīgo iestāžu dotā pavēle iedzīvotājiem evakuēties joprojām ir spēkā.

Pirmdien nedaudz krities ūdens līmenis Oroviles ezerā, līdz ar to mazinājies spiediens arī uz dambja konstrukcijām un tādējādi arī iespēja dambim sagrūt.

Evakuācijas pavēle, kas skārusi vairāk nekā 180 000 tuvējās pilsētas un citu apdzīvotu vietu iedzīvotāju, vēl paliks spēkā, līdz dambi izdosies nocietināt un situācija tiks atzīta par drošu. Amatpersonas pagaidām neatklāj, cik ilgi varētu notikt dambja nostiprināšana un labošana.

#OrovilleDam: Thousands evacuated in California as a spillway appeared to be close to collapse. pic.twitter.com/XPpIPTtYIr— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 14, 2017