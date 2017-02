Aizkustinoši: 71. Valentīndiena kopā Aušvices izdzīvotājai un kareivim, kurš viņu izglāba

Džons Makkejs II pasaules kara laikā dienēja armijā. Viņš kopā ar biedriem kādas desantnieku misijas laikā no nacistu apsargātās Aušvices nometnes atbrīvoja daudzus ebreju ieslodzītos, kuru vidū bija arī viņa nākamā sieva Edīte Šteinere.

Abi atceras, ka viens otrā «ieskatījušies» deju ballītes laikā, kas bija sarīkota, lai nosvinētu ieslodzīto atbrīvošanu.

Pāris mija gredzenus 1946. gada 17.jūlijā un kopš tā brīža bijuši nešķirami. Šogad laulībā aizvadīti jau 71. mīlestības svētki jeb svētā Valentīna diena.

