NYT: Izvietojot jaunu spārnoto raķeti, Krievija pārkāpusi 1987.gada līgumu

Krievija pārkāpusi 1987.gada līgumu, nesen savā teritorijā izvietojot jaunu spārnoto raķeti, vēsta laikraksts «New York Times», atsaucoties uz Savienoto Valstu amatpersonām.

Krievijai tagad ir divi bataljoni ar aizliegtajām spārnotajām raķetēm. Viens no tiem izvietots Kapustnijjaras izmēģinājuma poligonā, netālu no Volgogradas, bet otrs decembrī pārvietots uz bāzi citviet valstī.

Šāda tipa raķete jau tika izmēģināta 2014.gadā, teikts laikrakstā.

Togad prezidenta Baraka Obamas administrācija konstatēja, ka Krievija ir pārkāpusi Līgumu par vidējā darbības rādiusa kodolieročiem. 1987.gadā to parakstīja ASV un Padomju Savienība, aizliedzot vidējā darbības rādiusa no zemes palaižamās spārnotās raķetes, kas spēj nolidot no 500 līdz 5500 kilometriem.

Vienlaikus starptautiskajos ūdeņos 115 kilometru attālumā no Delavēras pamanīts Krievijas izlūkkuģis, vēsta telekanāls «Fox News».

Atbilstoši telekanāla CNN ziņām Krievijas iznīcinātāji pagājušajā nedēļā Melnajā jūrā pielidojuši bīstami tuvu ASV karakuģim.

