Igaunija apdrošinās mediķu profesionālo atbildību

Igaunijas Sociālo lietu ministrija nosūtījusi saskaņošanai ieceri izstrādāt mediķu profesionālās atbildības apdrošināšanas sistēmu, kas ļautu kompensēt pacientiem ārstēšanas sarežģījumu radītos zaudējumus, bet vienlaikus motivētu veselības aprūpes iestādes analizēt ārstu kļūdas, lai to skaitu samazinātu līdz minimumam, aģentūru BNS informēja ministrijā.

Igaunijas veselības un darba lietu ministrs Jevgeņijs Osinovskis norādījis, ka ieguvēji no jaunās sistēmas būs gan pacienti, gan ārsti. «Medicīnā neizbēgamas ir situācijas, kad viss nenorit gludi,» teicis Osinovskis. «Ārsts vienmēr vēlas izdarīt labāko, bet apstākļu sakritība vai informācijas trūkums ne vienmēr ļauj visu paveikt, kā būtu vajadzīgs. Apdrošināšana, kas tiks veidota, kompensēs zaudējumus pacientam par ārstēšanas pakalpojumu saņemšanā nodarīto kaitējumu veselībai, no kā varēja izvairīties, un ļaus novērst dārgus un ilgus tiesvedības procesus. Vainīgo meklēšanas vietā mediķi varēs koncentrēties uz tamlīdzīgu problēmu novēršanu nākotnē,» klāstījis ministrs.

Vainīgo meklēšanas izslēgšanas no apdrošināšanas sistēmas mērķis ir kompensācijas izmaksu padarīt pēc iespējas ātrāku un vienkāršāku. Kaitējuma veselībai gadījumā likumā būs paredzēts konkrēts kompensācijas apmērs atkarībā no nodarītā kaitējuma smaguma. Vienlaikus arī pēc kompensācijas saņemšanas no fonda pacients varēs vērsties tiesā.

Ministrijas aplēses liecina, ka tādas apdrošināšanas sistēma valsts un Slimnīcu kases budžetam neizmaksās vairāk kā 2,3-3 miljonus eiro gadā.

Paralēli mediķu profesionālās atbildības apdrošināšanas sistēmai plānots izstrādāt arī sarežģītu un riskantu veselības aprūpes situāciju, no kurām varētu izvairīties, dokumentācijas un profilakses sistēmu, kas uzlabos ārstēšanas kvalitāti un pacientu aizsardzību.

Pēc saskaņošanas Igaunijas Sociālo lietu ministrija sagatavos atbilstošu likumprojektu. Sadarbība ar visām ieinteresētajām grupām turpināsies paralēli likumprojekta izstrādāšanai.