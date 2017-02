Brīdinājumi nav tāpat vien! Meitene uzacu krāsas dēļ gandrīz zaudē redzi

Uz matu, skropstu un uzacu krāsām parasti redzami brīdinājumi pirms produkta lietošanas tā iedarbību pārbaudīt uz pavisam neliela ādas laukumiņa, lai pārliecinātos, ka tas neizrasa alerģiju. Būsim godīgi, lielākā daļa ļaužu šos ieteikumus vērā neņem. Tā gadījās arī kādai jaunietei, kura nolēma nokrāsot skropstas un uzacis, - rezultātā jaunā dāma teju zaudēja redzi.

Foto: Caters News/LETA

Tila no Viktorijas štata Austrālijā bija nolēmusi krāsot skropstas un uzacis ar īpaši tam paredzētu krāsu. Lai gan uz paciņas bija rakstīts, ka krāsa vispirms jāizmēģina uz neliela ādas laukuma, meitene to neizdarīja, jo nekad iepriekš alerģiskas reakcijas no krāsām manījusi nebija.

Neilgi pēc krāsošanas Tilai uzacu rajonā sākusies nieze un dedzināšana. Tuvāko dažu dienu laikā viņas acis teju pilnībā aizpampa, ieguva koši sarkanu krāsu, bet āda ap acīm lobījās un suloja. Meitene ārstējās slimnīcā, un ārsti neslēpa, ka pastāv risks zaudēt redzi.

Foto: Caters News/LETA

Par laimi, redzi izdevās saglābt, taču, kā savā «Facebook» lapā raksta pati cietusī, medikamenti apdegumu ārstēšanai acu apvidū viņai jālieto joprojām.

Noskaidrojās, ka meitenei bija radusies reta alerģiska reakcija pret krāsā esošo parapenilenediamīnu (PPD).