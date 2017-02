Sāpes bija nepanesamas! Sieviete pamostas operācijas laikā, bet nevar pakustēties

Neveiksmīgā operācija norisinājās 2008. gadā, kad Donna Penere bija 44 gadus veca. Par savu pieredzi sieviete atklāti runā tikai tagad, vēloties veicināt sabiedrības un ārstu informētību par šādiem gadījumiem.

Donna pie ārstiem savulaik vērsās, sūdzoties par ārkārtīgi spēcīgu asiņošanu menstruāciju laikā. Ārsti veica dažādas pārbaudes, un visbeidzot tika nolemts veikt laparoskopisku vēdera dobuma apskati, proti, nelielu operāciju, kuras laikā vēderā tiek veikti vairāki maza izmēra iegriezumi, kuros operācijas laikā ārsti ievada kameru, speciālus instrumentus un veic visdažādākās ķirurģiskās un cita veida manipulācijas.

Sieviete stāsta, ka dzīves laikā jau iepriekš viņai bija veiktas medicīniskas manipulācijas vispārējā narkozē, tāpēc viņai nebija bažu par tās iedarbību. Taču šoreiz viss izvērsās ne tā, kā plānots.

Operācija sākusies kā ierasts. Medicīnas personāls Donnu novietoja uz operāciju galda, pievienoja dažādiem monitoriem. Visbeidzot anesteziologs ievadīja medikamentus sievietes vēnā, kā arī lika viņai ieelpot caur sejas masku pievadīto gāzveida preparātu. Donna atceras, ka tajā brīdī, kā jau ierasts, ieslīgusi nemaņā, taču tad atkal pamodusies un dzirdējusi visu apkārt notiekošo. Sākotnēji sieviete domājusi, ka operācija jau ir garām, un mierīgi gulējusi, izbaudot medikamentu radīto miera un miegainības sajūtu. Taču tad viņa izdzirdējusi šausminošu teikumu: «Skalpeli, lūdzu!» Izrādās, apziņu viņa bija atguvusi, pirms operācija vispār bija sākusies.

«Es neko nevarēju darīt. Man bija ievadīts paralizējošs preparāts, kas ir parasta lieta vēdera operāciju laikā, jo tas atslābina vēdera muskuļus, lai, operācijas laikā tajos izdarot iegriezumus, būtu mazāka pretestība. Diemžēl vispārējā anestēzija nebija iedarbojusies, bet paralizējošais preparāts gan,» viņa stāsta.

