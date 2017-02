«Bellingcat»: Par «Buk» nogādāšanu Donbasā atbildēja atvaļināts Krievijas virsnieks

Starptautiskā neatkarīgā izmeklēšanas organizācija «Bellingcat» publicējusi datus par cilvēku, kurš kontrolējis zenītraķešu kompleksa «Buk» nogādāšanu no Krievijas Donbasā, kur no tās 2014.gada 17.jūlijā tika notriekta Malaizijas pasažieru lidmašīna, vēsta radio «Brīvība». Par kompleksa «Buk» pārvešanu atbildīgs bijis Krievijas atvaļinātais virsnieks Sergejs Dubinskis.

«Dubinskis ir Krievijas kara veterāns, 2014.gada jūlijā viņš bija pulkvedis, karojis padomju-afgāņu karā, bet pēc tam Čečenijā, vēl pēc tam dienējis īpašajā 22.īpašajā brigādē, kas ir saistīta ar Galveno izlūkošanas pārvaldi - galveno struktūru, kas nodarbojas ar izlūkošanu,» norāda radio «Brīvība», atsaucoties uz «Bellingcat» ziņojumu.

Organizācija «Bellingcat» iegūtos datus nodevusi Apvienotajai izmeklēšanas grupai, kas veic izmeklēšanu notriektās Malaizijas lidmašīnas lietā.

Tās sastāvā ietilpst Austrālijas, Beļģijas, Nīderlandes, Malaizijas un Ukrainas pārstāvji.

Atbilstoši «Bellingcat» ziņojumam komplekss «Buk», no kura tika notriekta Malaizijas lidmašīna, tika nogādāta Ukrainas teritorijā no Krievijas. Raķete tika izšauta no Pervomaiskes ciema, kas tobrīd atradās prokremlisko teroristu kontrolē. Lidmašīnas notriekšanas lietā aizdomās tiek turēti aptuveni 100 cilvēki.

Dubinskis bijis pazīstams arī ar pseidonīmu «Hmurij» («Drūmais»), kā arī segvārdiem «Zubr» un «Bizon».





































































Divās «Bellingcat» atskaitē publicētajās fotogrāfijās viņš redzams kopā ar Krievijas aktieriem Mihailu Porečenkovu un Ivanu Ohlobistinu, kas atklāti atbalstījuši Donbasa prokremliskos teroristus.

Informāciju par «Drūmo» «Bellingcat» pētnieki ieguvuši atklātos avotos - pamatā sociālajos tīklos, kā arī hakeru publicētajā Donbasa terorista Igora Strelkova (Girkina) korespondencē.

Organizācijas ziņojumā uzsvērts, ka šobrīd nav izdevies noskaidrot, kas tieši vadījis kompleksu «Buk», tomēr ir

zināmi visi Krievijas karavīri, kas iekārtu «Buk» pavadījuši Ukrainas teritorijā. Ziņojumā arī norādīts, ka viņi visi pēc Malaizijas lidmašīnas notriekšanas atvaļināti rezervē.

2014.gada 17.jūlijā virs teritorijas Ukrainas austrumos, kuru kontrolē Krievijas atbalstītās teroristu bandas, tika notriekta Malaizijas lidmašīna «Boeing 777», nogalinot visus aviolainerī esošos 298 cilvēkus.

Ukraina un rietumvalstis uzskata, ka raķeti izšāvuši Krievijas karavīri vai arī Krievijas atbalstītie kaujinieki.

