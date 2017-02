Junkers: Eiropa nedrīkst piekāpties ASV prasībām palielināt aizsardzības izdevumus

Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers ceturtdien paziņoja, ka Eiropa nedrīkst piekāpties ASV prasībām palielināt aizsardzības izdevumus. «Tas ir bijis amerikāņu vēstījums daudzus, daudzus gadus. Es esmu kategoriski noskaņots pret mūsu piespiešanu to darīt,» Junkers uzsvēra Minhenes drošības konferences laikā.

Junkers norādīja, ka Vācijai vairs nebūtu budžeta pārpalikuma, ja tā aizsardzībai tērētu 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), nevis 1,22%, ko tā atvēl šobrīd.

«Man nepatīk, ka mūsu amerikāņu draugi sašaurina drošības jēdzienu līdz bruņotajiem spēkiem,» paziņoja EK prezidents. Viņš uzsvēra, ka būtu saprātīgi skatīties uz «mūsdienu stabilitātes politiku», ko veidotu vairāki elementi.

«Ja paskatās uz to, ko Eiropa dara aizsardzības jomā, plus attīstības palīdzību, plus humāno palīdzību, salīdzinājums ar Savienotajām Valstīm izskatās diezgan atšķirīgs. Mūsdienu politika nedrīkst attiekties tikai uz aizsardzības izdevumu palielināšanu,» paziņoja bijušais Luksemburgas premjerministrs.

«Eiropiešiem ir labāk jāintegrē aizsardzības izdevumi un jātērē nauda efektīvāk,» piebilda Junkers.

ASV prezidents Donalds Tramps ir paudis šaubas par savu uzticību NATO, ja aliansē ietilpstošās Eiropas valstis nepalielinās aizsardzības izdevumus līdz NATO rekomendētajiem 2% no IKP. Šobrīd ASV aizsardzības izdevumi veido apmēram 70% no alianses kopīgajiem militārajiem tēriņiem.

ASV aizsardzības ministrs Džeimss Matiss trešdien brīdinājis NATO dalībvalstis, ka Vašingtona «ierobežos savas saistības» aliansē, ja tās nepalielinās savus aizsardzības izdevumus.

Tikai piecas no NATO dalībvalstīm izpilda alianses ieteikumu aizsardzībai veltīt ne mazāk kā 2% no IKP - tās ir ASV, Grieķija, Igaunija, Lielbritānija un Polija. Latvija, tāpat kā Lietuva, apņēmusies šo līmeni sasniegt nākamgad.

