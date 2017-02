ASV jūras kājnieki džungļos dzer čūsku asinis

Sīkstākie vīri no ASV jūras kājnieku vienībām šajās dienās piedalās plaša mēroga militārajās mācībās Taizemē. Karavīri apgūst izdzīvošanu džungļos, tostarp arī to, kā ūdens trūkuma gadījumā vajadzīgo šķidrumu uzņemt no čūskas asinīm, vēsta «Reuters».

Izdzīvošana džungļos ir 10 dienu militāro mācību «Zelta kobra» populārākā disciplīna. Šogad mācībās Taizemes tropiskajos lietus mežos piedalījās apmēram 100 jūras kājnieki un specvienību pārstāvji. Reklāma Karavīri šo mācību laikā tika apmācīti vispārīgās izdzīvošanas tehnikās, kā arī mācīti nekaitīgās čūskas mežā atšķirt no indīgajām un kā apieties ar īpaši indīgo karalisko kobru, kuras inde cilvēku var nogalināt trīs minūšu laikā. Tā kā cilvēks nevar izdzīvot, ilgstoši neuzņemot šķidrumu, karavīrus apmācīja, kā dažādos veidos nomaļās vietās tikt pie ūdens vai to aizstāt ar cita veida šķidrumiem, piemēram, dzerot čūskas asinis. Izdzīvošana džungļos ikgadējo mācību laikā ir viena no pieprasītākajām ASV karavīru vidū.