Vītauts Landsberģis: Astravjecas AES ir kodolšantāža pret Lietuvu

Lietuvas pirmais valsts vadītājs pēc neatkarības atgūšanas Vītauts Landsberģis paudis bažas par Astravjecas atomelektrostaciju (AES), kuru Baltkrievija būvē Lietuvas robežas tuvumā, paziņojot, ka Lietuva piedzīvo kodolšantāžu.

«Tikai dažu desmitu kilometru attālumā, tieši pie Viļņas vārtiem, būvē atomstaciju, psiholoģiskās elles mašīnu. Uzspiež Lietuvai giljotīnu. (..) Mēs esam pie frontes līnijas, aiz mums ir Eiropa, mums pretī - Maskavas trīskāršā kodolagresija, kuras mērķis ir salauzt mūsu garu,» viņš sacīja, ceturtdien no Neatkarības deklarācijas parakstītāju nama balkona uzrunājot cilvēkus par godu Valsts atjaunošanas dienai - 99. gadskārtai, kopš pieņemts akts par neatkarības atjaunošanu, proklamējot Lietuvas Republiku.

«Aleksandr, Lietuvas bojāeja tevi neglābs, tev sagatavotā cilpa jau ir piekārta Kremļa kurantiem. Tas nav ilga laika jautājums. Aizstāvēsimies kopā, vispirms atsakies no postošās «Rosatom» būves Astravjecā, kas atrodas netālu no Viļņas. Ir arī citas vietas (..) Bet saimniekam pasaki - mēs sadzirdējām brāļu balsi, tos nenodosim, jo cara dusmas ir sīkums, salīdzinot ar Dieva dusmām,» Landsberģis uzrunāja Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko.

Landsberģis pasākuma dalībniekus Viļņas centrā aicināja apvienot spēkus cīņā pret projektu.

«Nostāsimies vēlreiz uz Baltijas ceļa - no Pakutuvēniem [Lietuvas ziemeļrietumos] līdz Astravjecai .(..) Ja miljonu veidots Baltijas ceļš aizstieptos no Viļņas līdz Astravjecai, pasaule to ievērotu,» viņš teica.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķirs tikai aptuveni 110 kilometri.

Astravjecas AES būvdarbu ģenerāluzņēmēja ir Krievijas valsts atomenerģētikas korporācijas «Rosatom» meitassabiedrība «Atomstrojeksport». Paredzēts, ka šajā spēkstacijā būs divi reaktori, katrs ar 1200 megavatu jaudu. Pirmo no tiem plānots iedarbināt 2019.gadā un otro - 2020.gadā.

Lietuvu satrauc informācija par vairākiem incidentiem AES būvniecības gaitā un neatbildētie jautājumi par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kā tiktu nodrošināta cilvēku evakuācija no Viļņas iespējamās kodolavārijas gadījumā.

Baltkrievijas puse noraida Lietuvas pārmetumus, apgalvojot, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, savukārt Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Vītauts Landsberģis 1990.gada 11.martā vadīja toreizējās Lietuvas Augstākās Padomes sēdi, kurā tika pieņemts akts par valstiskās neatkarības atjaunošanu, bet turpmāko divu gadu laikā Lietuva viņa vadībā izturēja Maskavas spiedienu un nostiprināja savu valstiskumu.

