EK: Lietuvas lēmums apturēt «RTR-Planeta» retranslēšanu nav pretrunā ES normām

Lietuvas lēmums apturēt televīzijas kanāla «RTR-Planeta» retranslēšanu saistībā ar naida kurināšanu nav pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību normām, piektdien paziņojusi Eiropas Komisija. Šī propagandas telekanāla raidījumos attiecībā uz vairākām valstīm, tostarp Baltijas valstīm, izskanējuši okupācijas un kara draudi, tāpēc Lietuvas lēmums uz trim mēnešiem pārtraukt šī kanāla translāciju ir proporcionāls un pamatots. Lietuvas Radio un televīzijas komisija (LRTK) pērn 16.novembrī pieņēma lēmumu uz trim mēnešiem apturēt telekanāla «RTR Planeta» retranslāciju Lietuvā par kara, naida un nacionālo nesaskaņu kurināšanu. Šādas sankcijas komisija nolēma noteikt, jo pārkāpumus fiksēja jau trešo reizi gada laikā. Lēmums ir spēkā no 21.novembra līdz 21.februārim. Reklāma Jaunāko pārkāpumu komisija fiksējusi 6.oktobra pārraidē «Divkauja. Vladimira Solovjova programma». LRTK citējusi šai pārraidē izskanējušos Krievijas ultranacionālistiskā politiķa Vladimira Žirinovska izteikumus: «Mūsu atbilde - «nomierināt» tos, kuri plāno uzbrukt mūsu valstij. Tādi plāni pastāv, rakstveidā, ar parakstiem un zīmogiem, un par tiem mutiski paziņojuši visi ASV prezidenti. Es personiski neesmu mūsu valsts prezidents, bet saku: jūs - nu labi, ne jau jūs [personiski], jo jūs esat no Rumānijas un jums tur tāpat ir slikti - bet ja [Rumānijā tiks uzstādīta pretraķešu aizsardzības sistēma], tad arī no Rumānijas nekas nepaliks pāri. Un Čehijā, ja būs (..), un Polijā, un Baltijas valstīs, ja amerikāņu tanki pietuvosies mūsu robežām, viņi nekur vairāk atpakaļ netiks, atpakaļ neatgriezīsies, sadegs ar visu apkalpi.» Komisija šo paziņojumu vērtējusi kā kara un nacionālā naida kurināšanu, pamudinājumu uz vardarbību un fizisku izrēķināšanos ar ASV, Rumāniju, Čehiju, Poliju un Baltijas valstīm. Tā arī norāda, ka pārraidē izskanējusi dezinformācija, kurinātas nesaskaņas un naids starp tautām, mēģināts pārliecināt auditoriju, ka taisnība ir tikai Krievijai, un veidot viedokli par «patieso situāciju» tikai tā, kā būtu izdevīgi Krievijai. Kā atzīst LRTK, «RTR Planeta» pārraidē ASV militārā darbība pielīdzināta teroristiskai darbībai, un tas uzskatāms par naida kurināšanu, valsts apmelošanu un skatītāju dezinformēšanu. Komisija norāda, ka pārraidē izskanējusi neobjektīva informācija un izmantota melīga propagandas tehnika, apzināti cenšoties ietekmēt un pārliecināt masas, ka ASV ir teroristiska valsts. LRTK priekšsēdētājs Edmunds Vaitekūns pastāstījis, ka šos pārkāpumus apstiprinājis arī Lietuvas Aizsardzības ministrijas Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību departaments. Šim telekanālam Lietuvā jau iepriekš noteiktas sankcijas par kara un naida kurināšanu. Saistītie raksti Eksperte aicina sekot Ukrainas piemēram un atslēgt Krievijas televīzijas kanālus Igaunijā neielaiž Krievijas televīzijas kanāla NTV filmēšanas grupu Speciālists: Latvija nav imūna pret viltus ziņām un propagandu, tomēr situācija ir salīdzinoši labāka nekā Rietumos