G20 ministri mudina Trampu nepieļaut ASV izolēšanos

German Foreign Minister Sigmar Gabriel leaves after a presser after a working session of the Foreign Ministers of the G20 leading and developing economies at the World Conference Center in Bonn, western Germany, on February 17, 2017. / AFP PHOTO / Patrik STOLLARZ. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

G20 valstu ārlietu ministri pēc divu dienu sanāksmes Bonnā piektdien mudināja ASV prezidentu Donaldu Trampu nepieļaut viņa vadītās valsts izolēšanos no pārējās pasaules. «Mums ir jāsadarbojas vienam ar otru, nevis jāizolējas vienam no otra,» sacīja Vācijas ārlietu ministrs Zigmārs Gabriēls. G20 valstu ministru tikšanās bija arī ASV jaunā valsts sekretāra Reksa Tilersona debija uz globālās skatuves. ASV augstākais diplomāts piedalījās sarunās par vairākiem globāliem jautājumiem, arī par asiņainajiem konfliktiem Sīrijā un Austrumukrainā. Reklāma Tomēr vēstījums, ko Tilersons visticamāk nogādās Baltajā namā, būs par Vašingtonas sabiedroto bažām, ka Trampa sauklis «Amerika pirmajā vietā» novedīs ASV pie izolācijas. Kā žurnālistiem sacīja Francijas ārlietu ministrs Žans Marks Ero, «mums ir svarīgi un absolūti nepieciešami būt ciešā dialogā ar Savienotajām Valstīm Sīrijas un daudzos citos jautājumos».