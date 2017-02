Vācija mudina ASV nekaitēt Eiropai ar labvēlību pret Krieviju

Vācija piektdien raidīja brīdinājumu zalves pret Vašingtonu, mudinot to nekaitēt Eiropas saliedētībai, neatteikties no Rietumu pamatvērtībām un nemēģināt panākt attiecību uzlabošanu ar Krieviju aiz sabiedroto muguras.

Uzrunā Minhenes drošības konferencē Vācijas aizsardzības ministre Urzula fon der Leiena ASV aicināja neuztvert transatlantisko sadarbību kā kaut ko pašsaprotamu.

«Mūsu amerikāņu draugi labi zina, ka jūsu tonim Eiropas un NATO jautājumos ir tieša ietekme uz mūsu kontinenta saliedētību,» sacīja ministre. «Stabila Eiropas Savienība (ES) ir arī Amerikas interesēs, tāpat kā spēcīga un vienota NATO.»

ASV prezidenta Donalda Trampa cildinājuma vārdi Lielbritānijas lēmumam pamest ES, pārmetumi NATO un maigāka pieeja Krievijai radījusi satraukumu sabiedrotajos, kas no Trampa administrācijas cilvēkiem cenšas gūt atbildes par to, vai ASV ir atteikušas no to ilgstoši īstenotās politikas.

Cenšoties nomierināt partnerus, Baltais nams uz Eiropu šonedēļ nosūtījis augstākos ģenerāļus.

Sestdien Minhenes konferenci uzrunās ASV viceprezidents Maiks Penss, bet vēl piektdien ASV aizsardzības ministrs Džims Matiss šajā forumā apliecināja, ka saites starp Eiropu un Ameriku ir «spēcīgākais bastions» pret nestabilitāti un vardarbību.

«Esmu pārliecināts, ka mēs stiprināsim mūsu partnerību, stāsimies pretī tiem, kas izvēlas uzbrukt nevainīgiem cilvēkiem vai mūsu demokrātiskajiem procesiem un brīvībām,» drošības un aizsardzības jomas ekspertu sanāksmē sacīja ministrs.