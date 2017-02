Minskā tūkstošiem cilvēku protestē pret parazītisma nodokli

People march during a protest against new taxes and increased tariffs for communal services in Minsk, Belarus, February 17, 2017. REUTERS/Vasily Fedosenko. Foto: VASILY FEDOSENKO / REUTERS

Demonstrācijā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā piektdien sapulcējušies vairāki tūkstoši cilvēku, šādi protestējot pret valdības ieceri iekasēt parazītisma nodokli, vēsta portāls «Beloruskij partizan». «Sadusmoto baltkrievu maršu» organizēja opozīcija. Protesta akcijas ar tik lielu dalībnieku skaitu Minskā nav pieredzētas kopš 2010.gada. Ja valdība mēneša laikā neatcels dekrētu par parazītismu, 25.martā tiks rīkota nākamā akcija, paziņoja viens no akcijas organizētājiem opozicionārs Nikolajs Statkevičs, solot, ka tajā piedalīsies vēl vairāk cilvēku. Reklāma Dekrēts tika parakstīts 2015.gada aprīlī. Tas paredz, ka valsts pilsoņiem, kas pusgadu nav strādājuši, reizi gadā ir jāmaksā aptuveni 200 dolāru liels nodoklis. Nodokļa samaksas termiņš ir 20.februāris. Atbilstoši valdības aplēsēm, patlaban šo nodokli ir samaksājuši tikai 10% cilvēku, kas ir saņēmuši attiecīgos paziņojumus. Kopumā kvītis par nodokļa nomaksu izsūtītas aptuveni 470 000 baltkrievu.