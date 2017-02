Meksikāņi ar dzīvo ķēdi protestē pret Trampa mūri

View of the border line between Mexico and the US in Tijuana, northwestern Mexico on January 25, 2017. US President Donald Trump will take a first step toward fulfilling his pledge to. Foto: GUILLERMO ARIAS / AFP

Meksikas pilsētā Sjudadhuaresā pie ASV robežas apmēram 1500 cilvēku piektdien izveidoja dzīvo ķēdi, protestējot pret ASV prezidenta Donalda Trampa ieceri uzcelt mūri uz abu valstu robežas. Demonstranti nostājās robežupes Riograndes krastā, izveidojot «dzīvo mūri» iepretim ASV Teksasas štata Elpaso pilsētai. Sjudadhuaresas mērs Armando Kabada sacīja, ka šī dzīvē ķēde parādījusi to, ka cilvēki pierobežas rajonā ir vienoti vairāk nekā jebkad agrāk. Reklāma Demonstrācijā piedalījās arī Elpaso mērs Oskars Līzers. «Mēs esam viena pilsēta,» viņš sacīja. Organizatori teica, ka draudzīgs dzīvais mūris abu pilsētu vienošanai ir labāks par tērauda vai betona mūri to nošķiršanai. Šādu dzīvo ķēdi ir plānots izveidot arī citā pierobežas pilsētā Tihuanā. Tramps savā vēlēšanu kampaņā solīja uzcelt mūri gar Meksikas robežu, kura būvniecības izdevumus segtu Meksika. Nepilnu nedēļu pēc stāšanās prezidenta amatā viņš parakstīja izpildrīkojumu par šī mūra celšanu, kas jāuzsāk tuvāko mēnešu laikā.