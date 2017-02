Abi Trampa vecākie dēli piedalās golfa kluba atklāšanā Dubaijā

A giant billboard advertising the Trump International Golf Club hangs at the Dubai Trade Center roundabout, in Dubai, United Arab Emirates, Saturday, Feb. 18, 2017. Two of U.S. President Donald Trump's sons are in the United Arab Emirates for an invitation-only ceremony to open the Trump International Golf Club in Dubai on Saturday. (AP Photo/Kamran Jebreili). Foto: KAMRAN JEBREILI / TT NYHETSBYRÅN

ASV prezidenta Donalda Trampa vecākie dēli ieradušies Apvienotajos Arābu Emirātos, lai ceremonijā, kurā var iekļūt tikai ar ielūgumiem, atklātu Trampa kompānijas golfa klubu «Trump International Golf Club» Dubaijā. Ēriks un Donalds jaunākais sestdien apmeklēja privātas pusdienas ar biznesa partneri, miljardieri Husainu Sadžvani, kurš vada kompāniju «DAMAC Properties». Šī kompānija bija Trampa partnere golfa kluba izveidē. Nekustamo īpašumu brokera, kurš apmeklēja pusdienas, sociālās saziņas vietnēs publiskotas fotogrāfijas apliecina, ka abi Trampa dēli, kas tagad vada tēva uzņēmumu «Trump Organization», piedalījās pasākumā. Reklāma Sestdien viņiem paredzēts piedalīties arī galā pasākumā golfa klubā, kas izveidots villu un daudzdzīvokļu ēku kompleksā «DAMAC Hills». Šajā kompleksā ir ap simt Trampa zīmola villu, kas tiek pārdotas par 5-15 miljoniem dirhēmiem (1,3-3,8 miljoniem eiro). Šis ir lielākais ārvalstu pasākums, kurā Trampa dēli piedalījušies kopš tēva inaugurācijas ASV prezidenta amatā 20.janvārī. Eksperti jau ir brīdinājuši, ka Trampa zīmola īpašumiem ārvalstīs ir paaugstināts terorisma draudu līmenis. Trampa un Sadžvani attiecības ir ciešas. Viens no «Trump Organization» meitasuzņēmumiem saņēma 1-5 miljonus ASV dolāru (1-4,7 miljonus eiro) no DAMAC par golfa kluba apsaimniekošanu, bet Jaungadu Dubaijas miljardieris ar ģimeni sagaidīja Trampa klubā Maralago, Floridas štatā, kad ASV prezidents viņus nosauca par «skaistākajiem cilvēkiem no Dubaijas». Dažas dienas vēlāk Tramps žurnālistiem paziņoja, ka DAMAC pēc vēlēšanām «Trump Organization» piedāvāja divus miljardus ASV dolāru vērtus darījumus. DAMAC apstiprināja šādu piedāvājumu. 18 bedrīšu golfa klubs ir tikai viens no aspektiem, kas rada šaubas par to kā «Trump Organization» plašās biznesa intereses ārvalstīs ietekmēs 45.ASV prezidenta administrācijas darbu. Liberāļu finansēts uzraugs jau ir iesniedzis prasību tiesā, lūdzot izvērtēt, vai nav pārkāpts ASV Konstitūcijā noteiktais aizliegums prezidentiem gūt personīgu labumu no ārvalstīm.