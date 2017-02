Vilciena katastrofā Beļģijā viens bojā gājušais

Rescuers and police officers stand next to the wreckage of a passenger train after it derailed in Kessel-Lo near Leuven, Belgium February 18, 2017. REUTERS/Eric Vidal. Foto: ERIC VIDAL / REUTERS

Beļģijas centrālajā daļā netālu no Lēvenas dzelzceļa stacijas šodien avarējis pasažieru vilciens, kas noskrējis no sliedēm. Sabiedriskā raidorganizācija RTBF ziņo, ka viens cilvēks šajā katastrofā gājis bojā, bet vairāki guvuši ievainojumus. Divi no cietušajiem ir smagā stāvoklī, bet 23 guvuši vieglus ievainojumus. Katastrofā bojā gājušais avārijas brīdī neatradās vilcienā. Beļģijas mediji ziņo, ka avārija notikusi uz sliežu pārmijām. No sliedēm noskrējis vismaz viens vilciena vagons un tas noticis brīdī, kad vilciena sastāvs tikko bija izbraucis no Lēvenas dzelzceļa stacijas Briseles virzienā. Negadījuma brīdī vilciena braukšanas ātrums nebija liels. Avarējušais vilciens bija ceļā no Lēvenas uz piekrastes kūrortu De Panne, kas atrodas Rietumflandrijā. Uzreiz pēc negadījuma dzelzceļa satiksme šajā posmā apturēta un uz negadījuma vietu devies arī Lēvenas mērs Luī Tobaks. Reklāma