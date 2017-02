Kremlis sāk legalizēt Krievijas okupēto Ukrainas teritoriju «dokumentus»

Dekrēts «Par Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu atsevišķu rajonu teritorijās pastāvīgi dzīvojošajiem Ukrainas pilsoņiem un personām bez noteiktas pilsonības izsniegto dokumentu un automašīnu reģistrācijas zīmju atzīšanu Krievijas Federācijā» sestdien publicēts Kremļa mājaslapā.

Tajā pamatots, ka dokumenti tiks atzīti, «lai aizsargātu cilvēku un pilsoņu tiesības un brīvības, balstoties uz vispāratzītiem starptautisko humāno tiesību principiem un normām».

Ar Putina parakstīto dekrētu līdz «politiskam situācijas atsevišķos Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu rajonos noregulējumam, balstoties uz Minskas vienošanos» Krievija atzīst abu pašpasludināto tautas republiku, kas ir «faktiski pastāvošie atbildīgie varas orgāni norādītajos rajonos», izsniegtos personas identifikācijas dokumentus, izglītības un/vai kvalifikācijas dokumentus, dzimšanas, laulības, vārda maiņas, nāves apliecības, kā arī transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus.

Tas nozīmē, ka

šo dokumentu īpašnieki Krievijā varēs iebraukt bez vīzas,

norādīts dekrētā, kurš spēkā stājas no parakstīšanas brīža.

