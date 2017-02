No «Turkish Airlines» lidmašīnas Stambulā evakuē cilvēkus aizdomīgas zīmītes dēļ

Turkish Airlines aircrafts are parked at the Ataturk International airport in Istanbul, Turkey, December 3, 2015. REUTERS/Murad Sezer/File Photo. Foto: MURAD SEZER / REUTERS

No Turcijas nacionālās aviokompānijas «Turkish Airlines» lidmašīnas Stambulā sestdien evakuēti cilvēki pēc tam, kad vienā no tualetēm tika atrasta aizdomīga zīmīte. Aviokompānijā informēja, ka apkalpes locekļi sestdien reisa «TK-17», kas gatavojās izlidot uz Toronto, lidmašīnā atrada zīmīti ar tekstu «Bumba uz Toronto». Zīmīte bija novietota vienā no lidmašīnas tualetēm. Lidmašīna, kurā jau bija iekāpuši pasažieri, atgriezās stāvvietā, un notika cilvēku evakuācija. Lidsabiedrība informēja, ka notiek lidmašīnas un pasažieru drošības pārbaude. Reklāma «Turkish Airlines» lidmašīnas pēdējā gada laikā vairākkārt veikušas ārkārtas nolaišanos. Tostarp kompānija ir saņēmusi vairākus draudus, par it kā lidmašīnās ievietotām bumbām.