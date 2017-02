Francija apsūdz Krieviju kiberuzbrukumos prezidenta vēlēšanu kandidātam

Francijas ārlietu ministrs Žans Marks Ero apsūdzēja Krieviju kiberuzbrukumos Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņai, piebilstot, ka Maskava šādi vērsusies pret proeiropeisko kandidātu Emanuelu Makronu.

«Tas ir pietiekami, lai redzētu, kurus kandidātu - Marinu Lēpēnu vai Fransuā Fijonu - Krievija atbalsta Francijas vēlēšanu kampaņā,» Ero sacīja intervijā laikrakstam «Journal du Dimanche», norādot uz pretimigrācijas un eiroskeptiskās Nacionālās frontes (FN) līderi, kā arī konservatīvās Republikāņu partijas kandidātu, kurš iestājas par ciešākām saitēm ar Maskavu.

«Turpretī pret Emanuelu Makronu, kurš ir proeiropeisks, tiek vērsti kiberuzbrukumi,» piebilda ministrs.

«Šāda iejaukšanās forma Francijas demokrātiskajā dzīvē ir nepieņemama, un es to nosodu,» viņš paziņoja.

«Krievija ir pirmā, kas saka, ka neiejaukšanās iekšējās lietās ir fundamentāls noteikums, un es to saprotu. Arī Francija nepieņems izvēles, ko tai diktē citi,» uzsvēra Ero.

Makrona palīgs Benžamēns Grivo šonedēļ paziņoja, ka Krievija cenšas graut Makrona kampaņu, medijos izplatot nepatiesas baumas.

Kremlis pret 39 gadus veco centristu un bijušo ekonomikas ministru Makronu, kurš sabiedriskās domas aptaujās atrodas līderpozīcijās, izvērsis «nomelnošanas kampaņu», sacīja Grivo.

«Kremlis ir izvēlējies divus kandidātus - Fransuā Fijonu un Marinu Lepēnu,» raidorganizācijai «i-Tele» skaidroja Grivo.

Krievija izdarījusi izvēli «ļoti vienkārša iemesla dēļ - viņi negrib stipru Eiropu, viņi grib vāju Eiropu», viņš skaidroja.

Grivo apsūdzēja Kremļa medijus - telekanālu «Russia Today» (RT) un ziņu aģentūru «Sputnik» -, ka tie cenšas kompromitēt Makronu, kurš pagājušajā nedēļā bija spiests taisnoties, ka viņam nav bijusi homoseksuāla dēka.

Kremlis kategoriski noliedz pēdējos pārmetumus.

«Mums nekad nav bijis un nav nodoma iejaukties citu valstu iekšējās lietās, un nepavisam jau ne to vēlēšanu procesā,» sacīja Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. «Maskavas varasiestādes to nekad nav darījušas un negrasās to darīt.»

Makrons pagājušajā nedēļā noliedza baumas, ka viņš būtu krāpis sievu ar Francijas Radio vadītāju Matjē Gallē.

Grivo otrdien arī apsūdzēja Krieviju kiberuzbrukumos Makrona kampaņas tīmekļa vietnei.

Bažas par centieniem ietekmēt vēlēšanas ar kiberuzbrukumu un dezinformācijas palīdzību paudusi arī Vācijas kanclere Angela Merkele, ņemot vērā, ka Vācijā septembrī gaidāmas parlamenta vēlēšanas.

