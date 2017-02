Lietuvā patvēruma meklētājus uz pašvaldībām plānots pārcelt no aprīļa

Lietuva cer, ka jau aprīlī varēs sākt pārcelt patvēruma meklētājus no nometnēm Grieķijā, Itālijā vai Turcijā tieši uz pašvaldībām, kas būtu gatavas viņus uzņemt, nevis uz bēgļu uzņemšanas centru Jonavas rajona Ruklā, paziņojis sociālās aizsardzības un nodarbinātības ministrs Lins Kukuraitis.

Viņš aicinājis sabiedriskās organizācijas tuvākajā laikā iesniegt šādu pašvaldību sarakstu, izvērtējot, cik tās ir gatavas patvēruma meklētāju uzņemšanai - vai tām ir nepieciešamā infrastruktūra, mājokļu īres piedāvājums, saikne ar darba devējiem, kuri būtu ar mieru pieņemt darbā patvēruma meklētājus.

«Esam vienojušies sākt pilotprojektu, kas nodrošinātu (..) [patvēruma meklētāju] pārcelšanu tieši uz pašvaldībām, bez Ruklas kā starpstacijas (..). Šo modeli esam apsprieduši, vēl jāsper visi administratīvie soļi, lai tas sāktu darboties jau no aprīļa,» žurnālistiem sacījis Kukuraitis, kas pirmdien apmeklēja Ruklu kopā ar iekšlietu ministru Eimuti Misjūnu.

Viņš norādījis, ka pagaidām runa ir par Lietuvas lielākajām pilsētām, ieskaitot Alītu.

Pēc Kukuraiša teiktā, Sociālās aizsardzības un nodarbinātības ministrija apsver iespēju subsidēt darba vietas patvēruma meklētājiem no Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem, bet par to vēl būs jāspriež ministrijām un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Nevalstiskās organizācijas arī tiks mudinātas aktīvāk kontaktēties ar darba devējiem.

Ministrs atzinis, ka lielākie izaicinājumi patvēruma meklētāju integrēšanā būs valodas nezināšana un problēmas atrast gan darbu, gan mājokli.

«Esam sprieduši par to, kā iedzīvotājiem garantēt īres maksu par viņu dzīvokli pat gadījumā, ja attiecīgā persona nolemj izbraukt no valsts. Meklējām risinājumus no integrācijai paredzētajiem struktūrfondu līdzekļu projektiem, atvēlot daļu līdzekļu tam, lai iedzīvotājiem samaksātu iepriekš,» viņš klāstījis.

Kukuraitis norādījis, ka starp patvēruma meklētājiem ir arī tādi, kas neprot lasīt un rakstīt, liela daļa no viņiem nerunā nedz angliski, nedz citās Eiropas valodās.

Misjūns piebildis ka tiek apsvērta doma patvēruma meklētājiem līdztekus lietuviešu valodai aktīvāk mācīt arī angļu valodu, lai ar viņiem būtu vieglāk sazināties. «Tas būtu racionāls risinājums. Tāda iespēja pastāv, ne visi to izmanto, bet mēs spriežam tā - ja pieprasījums būtu, mēs tādu pakalpojumu sniegtu,» viņš sacījis.

Pildot ES programmu, Lietuvai līdz šā gada nogalei jāuzņem kopumā 1105 patvēruma meklētāji un bēgļi. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem vairāk nekā gada laikā no Grieķijas un Turcijas uz Lietuvu pārcelti 254 patvēruma meklētāji no Tuvajiem Austrumiem, taču Lietuvā palikusi tikai trešā daļa no viņiem - 142 patvēruma meklētāji jau devušies uz citām ES valstīm.

