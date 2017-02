Sieviešu paredzamais mūža ilgums Dienvidkorejā pārsniegs 90 gadus

Dienvidkorejā sieviešu paredzamais mūža ilgums līdz 2030.gadam sasniegs 91 gadu, liecina pētījums britu medicīnas žurnālā «The Lancet».

Dienvidkoreja ir ne tikai pirmā valsts, kur sieviešu paredzamais mūža ilgums pārsniegs 90 gadus, bet arī kļūs par valsti ar visstraujāko ilgmūžības kāpumu.

Vairākas citas attīstītās valstis tikai nedaudz atpaliek, jo ir gaidāms, ka sievietēm Francijā, Japānā, Spānijā un Šveicē paredzamais mūža ilgums sasniegs 88 gadus.

«Vēl šā gadsimta sākumā daudzi pētnieki uzskatīja, ka paredzamais mūža ilgums nekad nepārsniegs 90 gadus,» sacīja pētījuma vadošais autors Madžids Ezati, kurš ir mācībspēks Londonas Impēriskajā koledžā.

Valstis, kuras 2030.gadā būs ar visgarāko vīriešu paredzamo mūža ilgumu – 84 gadiem, ir Dienvidkoreja, Austrālija, Šveice, Kanāda un Nīderlande. Visīsākais paredzamais mūža ilgums no pētījumā analizētajām valstīm 2030.gadā būs sievietēm Maķedonijā (78 gadi) un vīriešiem Serbijā (73 gadi).

Pētījumā ir analizētas 35 valstis, un ir gaidāms, ka nākamo 15 gadu laikā tajās paredzamais mūža ilgums pieaugs.

Dienvidkorejas veiksmes stāsts šajā ziņā panākts ar ekonomiskā statusa uzlabošanos, labāku bērnu pārtiku, plašu pieeju veselības aprūpei un modernai medicīnas tehnoloģijai. Šajā valstī arī ir ievērojami mazāk cilvēku ar lieko svaru un mazāk smēķējošu sieviešu.

Pretstatā tam ASV paredzamais mūža ilgums ir īsāks nekā daudzās citās lielu ienākumu valstīs, ko nosaka augsta jaundzimušo un jauno māmiņu mirstība, augsts slepkavību līmenis un augsts aptaukošanās līmenis.

Ir gaidāms, ka no 2010. līdz 2030. gadam Dienvidkorejas sieviešu paredzamais mūža ilgums pieaugs par 6,6 gadiem, Slovēnijā – par 4,7 gadiem un Portugālē – par 4,4 gadiem.

Vīriešiem paredzamais mūža ilgums šajā laikā visstraujāk pieaugs Ungārijā (par 7,5 gadiem), Dienvidkorejā (par 7,0 gadiem) un Slovēnijā (par 6,4 gadiem).

ASV no 2010. līdz 2030. gadam paredzamais mūža ilgums sievietēm pieaugs no 81,2 līdz 83,3 gadiem, bet vīriešiem – no 76,5 līdz 79,5 gadiem.