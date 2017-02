Latvietis Arnis cietumā Īrijā pavadīs visu mūžu; pastrādājis nežēlīgu slepkavību

Lietas izskatīšana ilga vairāk nekā nedēļu, uzklausot lieciniekus, ekspertus, apsūdzēto, advokātu un prokuroru.

Labunskis tiesā neatzina savu vainu kaimiņa slepkavībā, bet atzinās, ka upuri ievainojis aizstāvoties. Prokurors šai versijai nenoticēja un noslēguma uzrunā apgalvoja, ka tā ir safabricēta un melīga.

Tiesnese zvērinātos pirms apspriešanās brīdināja, ka tie var sniegt trīs iespējamos spriedumus: vainīgs, attaisnojams vai nav vainīgs slepkavībā, bet ir vainīgs nogalināšanā bez iepriekšēja nodoma, pašaizsardzības rezultātā.

Pēc apmēram divas stundas ilgušas apspriešanās zvērinātie, trīs sievietes un deviņi vīrieši, atgriezās tiesas zālē ar vienprātīgu spriedumu – «vainīgs».

Labunskis tiek nogādāts tiesas ēkā

Arnis Labunskis in Cream top at L District court is charged with murder of Dainius Burba in #Limerick @utvireland pic.twitter.com/kJaK9jp4XV— Eric Clarke (@ericclarkeUTV) April 24, 2015