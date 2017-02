Merkele sola Lietuvai atbalstu Astravjecas AES jautājumā

Vācijas kanclere Angela Merkele solījusi atbalstīt Lietuvu, ko satrauc jautājums par Baltkrievijā topošās Astravjecas atomelektrostacijas (AES) drošību, tomēr viņa nav pieminējusi iespēju bloķēt šai spēkstacijā ražoto elektroenerģiju Eiropas Savienības (ES) mērogā.

«Mēs no Vācijas puses tiešām centīsimies raudzīties, lai tur tiktu ievēroti augsti standarti. Nav svarīgi, vai mēs atrodamies tieši kaimiņos, jo kopš Černobiļas laikiem zinām, cik svarīga nozīme ir atomelektrostaciju drošībai,» viņa ceturtdien sacījusi žurnālistiem pēc tikšanās ar Lietuvas premjerministru Sauļu Skverneli Berlīnē.

Pēc Merkeles teiktā, lielāku Astravjecas AES drošību varētu veicināt starptautisko inspektoru apmeklējumi un šā jautājuma izvirzīšana starptautiskajās attiecībās, arī dialogā ar Krieviju. Šos aspektus kanclere minēja, atbildot uz ziņu aģentūras BNS jautājumu, vai viņa atbalstītu ierosinājumu bloķēt šo spēkstaciju ES mērogā.

Lietuvas premjers pēc šīs tikšanās izteica cerību, ka Vācija palīdzēs panākt Astravjecas jautājuma iekļaušanu ES un Baltkrievijas attiecību darba kārtībā.

«Domāju, izdevās panākt saprašanos, ka tā nav vienīgi Lietuvas un Baltkrievijas problemātika. Uzskatu, ka Vācija kā viena no līdervalstīm ļaus mums panākt, ka šis jautājums tiktu izvirzīts starp ES un Baltkrieviju,» kopīgajā preses konferencē norādīja Skvernelis.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķirs tikai aptuveni 110 kilometri.

Lietuvu satrauc informācija par vairākiem incidentiem AES būvniecības gaitā un neatbildētie jautājumi par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kā tiktu nodrošināta cilvēku evakuācija no Viļņas iespējamās kodolavārijas gadījumā. Lietuvas valdība arī raizējas, ka šī spēkstacija var traucēt plāniem sinhronizēt Baltijas valstu energosistēmas ar Rietumeiropu.

Minska apgalvo, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, savukārt Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Astravjecas AES būvdarbu ģenerāluzņēmēja ir Krievijas valsts atomenerģētikas korporācijas «Rosatom» meitassabiedrība «Atomstrojeksport». Paredzēts, ka šajā spēkstacijā būs divi reaktori, katrs ar 1200 megavatu jaudu. Pirmo no tiem plānots iedarbināt 2019.gadā un otro - 2020.gadā.

