Eksperti brīdina: no Antarktīdas drīz varētu atšķelties gigantisks ledājs

Pētnieki publiskojuši jaunu video, kurā redzamas plaisas Antarktīdas ledājos. Tiek uzskatīts, ka drīzumā no Antarktīdas varētu atšķelties milzu ledājs Larsens C. Eksperti uztraucas, ka, ledājam nonākot siltākos ūdeņos, var notikt ievērojama ūdens līmeņa celšanās.

Ledāja Larsena C plaisa patlaban stiepjas jau 175 kilometru garumā Antarktīdas austrumos, ziņo BBC. Ja ledus turpinās plaisāt vēl 20 kilometru garumā, no Antarktīdas varētu atšķelties ledājs Velsas izmērā.

Larsena C izmērs aplēsts ap 5000 kvadrātkilometriem, un tas varētu kļūt par vienu no lielākajiem ledājiem, kas jebkad no Antarktīdas atšķēlušies.

Zinātnieki publiskojuši jaunu video, kas uzņemts no lidmašīnas, lidojot virs plaisas, kuras izmērs vietām sasniedz 500 metrus.

Eksperti pagaidām atturas izdarīt prognozes par Larsena C atšķelšanās termiņu, taču tas varot notikt kuru katru brīdi.

Nav skaidrs, kā ledāja atšķelšanās varētu ietekmēt palikušā ledus struktūru Antarktīdā.

Zinātnieki ledus atšķelšanos no Antarktīdas novēro no kosmosa. Nereti atšķēlušies ledus gabali kļūst par nopietnu draudu kuģošanai. Tāpat ledāju atšķelšanās un kušana nozīmē ūdens līmeņa celšanos pasaules okeānos.