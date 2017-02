Baltkrievija sola nodot Eiropas Komisijai Astravjecas AES stresa testu rezultātus

Baltkrievija paziņojusi, ka nodos Eiropas Komisijai (EK) datus par topošās Astravjecas atomelektrostacijas (AES) izmēģinājumiem nelabvēlīgos apstākļos.

"Decembrī iegūtie stresa testu rezultāti šobrīd tiek apstrādāti spēkstacijā un tuvākajā laikā tiks nodoti mūsu regulatoram ["Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Radiācijas un kodoldrošības departamentam ("Gosatomnadzor")]," sacījis enerģētikas ministrs Vladimirs Potupčiks. "Pēc šiem datiem tiks izstrādāts nacionālais pārskats, kas tiks iesniegts Eiropas Komisijai."

Saskaņā ar Potupčika vārdiem, ko citē aģentūra «Belta», ministra vietnieks Mihails Mihadjuks tuvākajās dienās varētu doties uz Luksemburgu, lai runātu ar EK pārstāvjiem par stresa testu analīzi.

Vienlaikus ministrs norādījis, ka šos rezultātus paredzēts arī publiskot.

Lietuva pieprasa, lai spēkstacijai, kas tiek celta netālu no abu valstu robežas, tiek veikti izmēģinājumi visnelabvēlīgākajos apstākļos saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) metodoloģiju. Baltkrievija apgalvo, ka AES tiek būvēta droši un stresa testi ir pabeigti.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķirs tikai aptuveni 110 kilometri.

Lietuvu satrauc informācija par vairākiem incidentiem AES būvniecības gaitā un neatbildētie jautājumi par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kā tiktu nodrošināta cilvēku evakuācija no Viļņas iespējamās kodolavārijas gadījumā. Lietuvas valdība arī raizējas, ka šī spēkstacija var traucēt plāniem sinhronizēt Baltijas valstu energosistēmas ar Rietumeiropu.

Minska apgalvo, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, savukārt Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Astravjecas AES būvdarbu ģenerāluzņēmēja ir Krievijas valsts atomenerģētikas korporācijas «Rosatom» meitassabiedrība «Atomstrojeksport». Paredzēts, ka šajā spēkstacijā būs divi reaktori, katrs ar 1200 megavatu jaudu. Pirmo no tiem plānots iedarbināt 2019.gadā un otro - 2020.gadā.

Kā norādījusi Baltkrievijas Enerģētikas ministrija, pērn Astravjecas AES būvdarbos bija iesaistīti aptuveni 5000 cilvēku, bet šogad viņu skaits pieaugs līdz 8500. Pagājušajā gadā paveikti darbi par 512 miljoniem dolāru, bet šogad to plānotā vērtība ir 580 miljoni dolāru.

