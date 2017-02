Baltā nama preses brīfingā neielaiž ietekmīgus medijus

Journalists work in the briefing room at the White House in Washington, U.S., February 24, 2017. Several major news organizations including CNN, The New York Times and Politico were excluded from an off camera. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Vairāku vadošu pasaules mediju žurnālistiem piektdien bija liegta iespēja apmeklēt neformālo preses brīfingu Baltajā namā, ko tur rīkoja ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija. Ieeja preses brīfingā liegta CNN, The New York Times, BBC, BuzzFeed, The Daily Mail, The Hill, The Los Angeles Times, Politico un The New York Daily News. Ziņu aģentūras The Associated Press un žurnāla Time pārstāvji, solidarizējoties ar kolēģiem, paši nolēma boikotēt pasākumu. Saskaņā ar The Hill vēstīto, žurnālistiem iepriekš paziņots, ka parastās preses konferences vietā, kurā piedalās Baltajā namā strādājošie reportieri, preses sekretārs Šons Spaisers rīkos tikšanos «paplašinātā sastāvā». Šādās sanāksmēs parasti valda neformālāka gaisotne un nenotiek filmēšana. Brīfingā piedalījās Breitbart News, The Washington Times un One America News Network, kā arī raidsabiedrību Fox News, NBC, ACB un CBS žurnālisti. Reklāma Baltā nama korespondentu asociācija nosodījusi šādu rīcību. Viens no tās pārstāvjiem Dean Baquet paziņojis, ka «mūsu un Baltā nama visai ilgajā sadarbības vēsturē kaut kas tāds vēl nekad nebija pieredzēts». Arī raidsabiedrība CNN to nodēvējusi par nepieņemamu rīcību un solījusi arī turpmāk informēt sabiedrību par prezidenta administrācijai netīkamiem faktiem, kurus tā vēlas noklusēt. ASV prezidents Donalds Tramps jau iepriekš bija asi vērsies pret vairākiem medijiem, kurus dēvējis par «nepatieso ziņu medijiem» un «amerikāņu ienaidniekiem».