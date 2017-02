Savčenko apmeklē separātistu teritoriju, aicina veikt gūstekņu apmaiņu

Ukrainian parliamentary deputy Nadiya Savchenko speaks to the media during a visit to a prison colony housing Ukrainian prisoners of war, in the rebel-held town of Makiyivka, Ukraine February 24, 2017. REUTERS/Alexander Ermochenko. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

Ukrainas bruņoto spēku pilote un parlamenta deputāte Nadija Savčenko piektdien apmeklēja separātistu kontrolēto teritoriju Ukrainas austrumos, kur tikās ar separātistu sagūstītiem Ukrainas pilsoņiem, un pēc tam aicināja veikt gūstekņu apmaiņu. Savčenko, kas,gandrīz divus gadus atrodoties ieslodzījumā Krievijā, aizmuguriski tika ievēlēta Ukrainas parlamentā, piektdien apmeklēja cietumu separātistu ieņemtajā Makijivkas pilsētā. Viņa sociālajā tīklā «Facebook» paziņoja, ka viņas mērķis ir palīdzēt atbrīvot sagūstītos Ukrainas pilsoņus. Pēc vizītes Savčenko paziņoja reportieriem, ka viņai ir mērķis saskaņot «visu» gūstekņu apmaiņu starp abām pusēm. Reklāma Ukrainas Drošības dienests (SBU) piektdien paziņoja, ka veiks izmeklēšanu par šo Savčenko braucienu. SBU preses sekretārs Oleksandrs Tkačuks sacīja, ka šis brauciens izraisa «apmulsumu», ziņoja informācijas aģentūra «Interfax». 35 gadus vecā Savčenko, atrodoties ieslodzījumā Krievijā, kļuva par simbolu Ukrainas cīņai pret Krievijas agresiju. Viņa tika apmainīta pret diviem Krievijas karavīriem un pērnā gada 25.maijā atgriezās Ukrainā. Pēc atbrīvošanas Savčenko «politiskā zvaigzne» ir nedaudz pabalējusi. Ieņemot Ukrainas prezidentam Petro Porošenko pretēju nostāju, Savčenko ir paudusi atbalstu tiešām sarunām ar Krievijas atbalstītajām bandām Austrumukrainā. Decembrī Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā Savčenko tikās ar Ukrainas separātistu līderiem un šī iemesla dēļ tika izslēgta no bijušās premjerministres Jūlijas Timošenko partijas «Batkivščina» («Tēvzeme»), tomēr partija neierosināja atņemt viņai deputāta mandātu. Decembra beigās viņa nodibināja jaunu opozīcijas kustību.