Pašnāvnieku uzbrukumos Sīrijas drošības dienestu bāzēm nogalināti 42 cilvēki

Pašnāvnieku sarīkotos uzbrukumos divām Sīrijas drošības dienestu bāzēm Homsas pilsētā sestdien gājuši bojā 42 cilvēki, paziņojusi Sīrijas valsts televīzija un Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija «Syrian Observatory for Human Rights» (SOHR). «Uzbrukumi tika vērsti pret valsts drošības un izlūkošanas štābiem divos centrālajos rajonos,» aģentūrai AFP pavēstīja SOHR direktors Rami Abdelrahmans. «Uzbrucēji bija vismaz seši, un vairāki no tiem uzspridzinājās netālu no valsts drošības un izlūkošanas štābiem,» viņš norādīja. Reklāma Viņš piebilda, ka bojāgājušo vidū ir augsta ranga izlūkošanas amatpersona. Sīrijas drošības spēki esot norobežojuši Homsas pilsētas centru. Iepriekš tika ziņots 14 bojāgājušajiem. Par uzbrukumiem neviens grupējums atbildību uzņēmies nav, tomēr tie ir raksturīgi džihādistu grupējumam «Islāma valsts», kas kontrolē lielākoties tuksnešainas teritorijas uz austrumiem no Homsas. Sīrijas trešā lielākā pilsēta Homsa atrodas pilnīgā Sīrijas prezidenta Bašara al Asada režīma kontrolē kopš 2014.gada maija, kad nemiernieki atkāpās no pilsētas centra ANO panākta pamiera rezultātā. Kopš tā laika tur tomēr notikuši sprādzieni. Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011.gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem. Atbilstoši jaunākajām sīriešu aktīvistu aplēsēm karā dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 310 000 cilvēku. Decembra beigās ar Turcijas un Krievijas atbalstu Sīrijas valdības un nemiernieku starpā tika panākta vienošanās par ugunspārtraukšanu, kas gan neattiecas uz ANO teroristu organizāciju sarakstā iekļautajiem grupējumiem.