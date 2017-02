Mosulā gājusi bojā Irākas kurdu telekanāla reportiere

Smoke rises during a battle between Islamic State fighters and Iraqi troops at an outskirts of Mosul, Iraq February 25, 2017 REUTERS/Goran Tomasevic. Foto: GORAN TOMASEVIC / REUTERS

Kauju pārņemtajā Mosulā sestdien bumbas sprādzienā gājusi bojā Irākas kurdu telekanāla «Rudaw» reportiere Šifa Gardi, paziņojis viņas pārstāvētais kanāls. «Ievērojamā «Rudaw» kara reportiere un žurnāliste Šifa Gardi gāja bojā Mosulā, kur viņa ziņoja par sadursmēm,» telekanāls pavēstīja sociālajos medijos. «Žurnālistiskā joprojām dominē vīrieši - Šifa Gardi lauza šos priekšstatus un stereotipus,» uzsvēra «Rudaw». Reklāma «Rudaw» redaktori atklāja aģentūrai AFP, ka 30 gadus vecā reportiere, kas kā bēgle dzimusi Irānā, gāja bojā uz rietumiem no Mosulas, eksplodējot ceļa malā novietotam spridzeklim. Sprādzienā ievainots arī televīzijas operators, kurš strādāja kopā ar Gardi. Jau vēstīts, ka Irākas bruņotie spēki piektdien pirmo reizi iegāja džihādistu grupējuma «Islāma valsts» sagrābtās Mosulas rietumdaļā. Piektdien Irākas spēku komandieri apliecināja, ka valdības spēki ieguvuši pilnīgu kontroli pār Mosulas lidostu, kas atrodas pilsētas dienvidu nomalē. Kaujas par Mosluas rietumiem būs vissarežģītākās līdzšinējo cīņu gaitā. Ielas pilsētas daļā uz rietumiem no Tigras ir senākas un šaurākas, tāpēc irākiešu karavīriem nāksies pamest bruņutransportieru relatīvo drošību. Situāciju vēl sarežģītāku padara 750 000 mierīgo iedzīvotāju klātbūtne. «Islāma valsts» kontrolē teritorijas Sīrijā un Irākā, kur cenšas ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludinājusi tur «kalifātu» un pastrādājusi neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības. Grupējums cenšas nostiprināties arī Lībijā un Afganistānā, kā arī ir uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.