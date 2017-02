Londonā autovadītājs notriec piecus gājējus

Negadījums noticis neilgi pirms plkst.8.30 pēc vietējā laika. Cietušo stāvoklis pašlaik nav zināms.

Automašīnas šoferis aizturēts par agresīvu braukšanu. Policijā norāda, ka incidents nav saistīts ar terorismu.

Vietējie iedzīvotāji satraukušies par notikušo.

What's it going to take for police and Lewisham Council to do something about accidents happening on Bromley Road?! Sad 🙏🏻 prayers! pic.twitter.com/XjduPEEovL— tinkle24 (@tinklyboo) February 26, 2017