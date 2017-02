Tramps sola «vēsturisku» militārā budžeta palielināšanu

U.S. President Donald Trump speaks during the signing of H.J. Resolution 38, nullfies the “stream protection rule”, at the White House in Washington, U.S., February 16, 2017. REUTERS/Carlos Barria. Foto: REUTERS/Scanpix

ASV prezidents Donalds Tramps, pirmdien Baltajā namā tiekoties ar štatu gubernatoriem, solīja «vēsturisku» aizsardzības budžeta pieaugumu. «Ar šo budžetu tiek pildīts mans solījums garantēt amerikāņiem drošību,» viņš sacīja. «Tas ietver vēsturisku aizsardzības tēriņu palielināšanu.» Trampa pirmajos budžeta priekšlikumos paredzēts par 54 miljardiem dolāru palielināt aizsardzības tēriņus, attiecīgi samazinot palīdzību ārvalstīm un nemilitāros tēriņus, sacīja amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. Reklāma Plānā paredzēts, ka nacionālās aizsardzības tēriņi, kas jau šobrīd ir lielākie pasaulē, pieaugs par 10%. Priekšlikumos paredzēts «attiecīgi samazināt ar aizsardzību nesaistītos tēriņus par 54 miljardiem», sacīja amatpersona. «Rezultātā samazinājumu pieredzēs vairums federālo aģentūru.» Tramps otrdien uzrunās abas Kongresa palātas, kas jaunajam Baltā nama saimniekam būs svarīgs, programmu iezīmējošs notikums. Laikraksts «New York Times» ziņoja, ka Tramps instruējis valdības aģentūras, lai tās izstrādā budžeta plānus, kas paredz nopietni apcirpt iekšzemes tēriņus. Trampam šī budžeta samazināšana būs vajadzīga, lai maksātu par militāro tēriņu palielināšanu, kā arī saglabātu pensijas un veselības apdrošināšanu senioriem, kā viņš to solīja kampaņas gaitā.