Vai tas ir labais tonis? Ļaudis joko par Trampa padomnieces uzvedību

Padomniece prezidenta Ovālajā kabinetā sanākušo viesu klātbūtnē nekautrējās brīvi piemesties uz dīvāniņa, kājas ērti iekārtojot sev zem sēžamvietas.

Daudzi uzskata, ka šāda pārlieku brīva uzvedība neatbilst formālajai etiķetei un jebkādām labas uzvedības normām. Lūk daži no «Twitter» lietotāju ierakstiem par Konvejas uzvedību.

Šādā pozā padomniece atradās Trampa viesu klātbūtnē

Kellyanne Conway checks her phone after taking a photo of President Donald Trump and leaders of black universities, colleges in Oval Office pic.twitter.com/MgVhCoJFuC — AFP news agency (@AFP) February 28, 2017

Kellyanne Conway spreading her legs & planting her feet on the couch is one of the least offensive things #SewerRatBarbie has done in the WH pic.twitter.com/JAJeCgwpUL— Joliet Jake (@JolietJake420) February 28, 2017