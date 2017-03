Aktīvisti nobloķē ieeju Dānijas lidostā, lai apturētu afgāņu deportēšanu

Protestējot pret desmit afgāņu deportēšanu, aptuveni 50 aktīvisti otrdien nobloķējuši ieeju Dānijas Roskildes lidostā.

Bēgļu atbalsta organizācijas «Refugees Welcome to Denmark» aktīvisti sacīja, ka viņi piekopj pasīvās pretošanās tehniku, ko slavenu padarīja Indijas politiskais un garīgais līderis Mohandass Karamčands Gandijs, un viņu mērķis ir nepieļaut afgāņu bēgļu iekāpšanu lidmašīnā, ar kuru Dānijas valdība grib tos nosūtīt atpakaļ uz Kabulu.

«Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu, ka viņi neiekļūst lidostā,» laikrakstam «Politiken» sacīja organizācijas preses pārstāvis.

Viņaprāt, bēgļu deportēšana ir «morāli neattaisnojama», jo afgāņiem, kuru lūgumus pēc patvēruma Dānija ir noraidījusi, Afganistānā var draudēt nāve.

Viņš pauda cerību, ka protesta akcija vismaz aizkavēs afgāņu nosūtīšanu atpakaļ uz Afganistānu un pievērsīs sabiedrības uzmanību Dānijas atraidīto patvēruma meklētāju deportēšanas programmai.

Dānijas labējā Tautas partija (DF) tikmēr aicināja policiju tikt galā ar protestētājiem, izmantojot spēku, ja nepieciešams.

«Viņi rīkojas tieši pretēji Dānijas interesēm, un tādēļ Dānijas Tautas partija gaida, ka viņi tiks ar spēku aizvākti,» laikrakstam «Ekstra Bladet» sacīja partijas pārstāvis imigrācijas jautājumos.

«Refugees Welcome to Denmark» apgalvo, ka vienam no afgāņiem, kurus paredzēts deportēt, ir problēmas ar sirdi, ko nav iespējams ārstēt Afganistānā.

Organizācijas pārstāvis atklāja, ka viņus par gaidāmo deportēšanu informējuši paši patvēruma meklētāji.

«Lai gan varasiestādes neko oficiāli vēl nav paziņojušas, mēs esam pārliecināti, kas tas notiks,» viņš piebilda.

Policija laikrakstam «Politiken» norādīja, ka atraidīto patvērumu meklētāju deportēšana ir daļa no policijas pienākumiem.

