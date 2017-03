Igaunijas glābēji Pērnavas līcī palīdz nokļūt krastā diviem makšķerniekiem no Latvijas

Igaunijas glābēji otrdien palīdzēja nokļūt krastā diviem makšķerniekiem no Latvijas, kuri plaisas ledū dēļ Pērnavas līcī pašu spēkiem krastā nonākt nespēja, informē Igaunijas policija.

Glābšanas centrs ap pulksten 17 saņēma informāciju par diviem zemledus makšķerniekiem no Latvijas, kas netiek nost no ledus netālus no Tahkurannas pagasta teritorijā esošā Sūrnas zemesraga. Vīrieši nespēja pārvarēt apmēram 300 metru no krasta esošo desmit metru plato plaisu ledū.

Pērnavas policijas iecirkņa jūras glābēji ar laivu nokļuva pie 43 un 36 gadus vecajiem vīriešiem, palīdzot viņiem nonākt krastā. Abiem Latvijas pilsoņiem medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama.

Policija šogad Pērnavas līcī palīdzību sniegusi 13 makšķerniekiem no Latvijas. Pērn tādu bija septiņi.

Igaunijas policija ir izplatījusi brīdinājumu makšķerniekiem, ka ledus apstākļi Pērnavas līcī strauji mainās un kāpt uz ledus ir riskanti.

