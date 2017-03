Jaunākais modes trakums pasaulē: uztetovēti vasarraibumi

Taču tagad tā vien šķiet, ka vasarraibumi kļuvuši par modes lietu un tos grib arī daudzas sievietes un vīrieši, kuriem to nav. Un lai vasarraibumi no sejas vakarā nepazustu kopā ar ikdienas grima kārtu, skaistumkopšanas saloni piedāvā tos uz sejas uztetovēt, līdzīgi kā tas tiek darīts ar uzacīm.

Lūk daži no jaunās modes piemēriem.

http://www.boredpanda.com/body-art-freckles-tattoo/?cexp_id=1938&cexp_var=2&_f=featured

A post shared by @sydneydyercosmetics on May 29, 2016 at 9:38am PDT

A post shared by @sydneydyercosmetics on May 29, 2016 at 9:34am PDT

If you're feeling dumb just remember someone woke up 1 morning & decided to invent tattoo faux freckles like the ones we found in those gum pic.twitter.com/lqUc2ojFMG— printheth (@ameetafff) November 30, 2016