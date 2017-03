Sociālajos tīklos priecājas par Kanādas premjerministra jaunības daili

Internetā izplatījušās vairākas fotogrāfijas, kurās redzams Kanādas premjerministrs Džastins Trudo savās jaunības dienās.

Pie fotogrāfijām lasāmi dažādi atzinīgi komentāri, kuru autores pārsvarā ir dāmas. «Gadījumā, ja jums ir slikta diena, lūk, fotogrāfija ar Džastinu Trudo jaunībā», «Jauniņais Džastins Trudo ir uzstādījis jaunus politiķu standartus», «Džastins Trudo jaunībā izskatās kā nometnes vadītājs, par kuru mamma tevi brīdināja, ka kāda meitene pagājušajā vasarā palika no viņa stāvoklī, bet savu darbu viņš tomēr nezaudēja», «Jauniņais Džastins Trudo nedaudz izskatās kā Ričards Gīrs jaunībā» ir vien daži no tiem.

Interneta jokdari jau iepriekš vilkuši uz zoba virkni politiķu un sabiedrībā zināmu personu par to, cik priekpilnas izskatās viņu oficiālās tikšanās ar Kanādas premjeru. Nesen sociālajos tīklos ceļoja bilde, kurā redzama Turdo un ASV prezidenta Donalda Trampa meitas Ivankas Trampas tikšanās.

Find someone who looks at you the way these people look at Canada's Prime Minister Justin Trudeau. lol pic.twitter.com/RmcASoJ6Tv— Sami (@samiwvs) February 24, 2017

young justin trudeau looks a little like young richard gere, you know pic.twitter.com/28OEgD6sej— Bim Adewunmi (@bimadew) February 28, 2017

Young Justin Trudeau looks like the camp counselor your mom warned you about who got that girl pregnant last summer but kept his job. pic.twitter.com/8Wn91A5g37— Charles PM (@CharlesPulliam) February 28, 2017

In case you're having a bad day, here's a photo of a young Justin Trudeau pic.twitter.com/4FRfPpIWsp— Dani Fernandez (@msdanifernandez) February 20, 2017

good morning to everyone, especially young Justin Trudeau pic.twitter.com/huNoGXIknz— Yodit Denu (@DenuIn_ItRight) February 26, 2017

Young Justin Trudeau has set a new standard for politicians everywhere pic.twitter.com/bGk4UmgNAG— KT (@katie_3148) February 26, 2017

